Военные устроили праздник в самарской школе в преддверии Дня защитника Отечества. Видео

114

Военнослужащие соединения управления Центрального военного округа устроили праздник в средней школе Южного города Самары в преддверии Дня защитника Отечества.

Для учащихся школы военные связисты организовали выставку боевой и специальной техники, находящейся на вооружении. Каждый желающий смог посидеть внутри машин и попробовать себя в роли экипажа. Кульминацией праздника стало показательное выступление военнослужащих, которые выполнили упражнения по рукопашный бою с оружием и без него, а также элементы по обезвреживанию условного противника. После чего, состоялось принятие учащихся школ в ряды движения «Юнармия».

В завершение мероприятия военные повара накормили гостей праздника солдатской гречневой кашей с мясом и сладкими чаем, которые были приготовлены на полевой кухне, передает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО