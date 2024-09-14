Военные следователи провели очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Самаре

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Сотрудники военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону на торговом рынке «Шапито» в Промышленном районе, совместно с миграционной службой УМВД России по г. Самаре, а также при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии провели рейдовое мероприятие по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе рейда выявлены 12 лиц, подлежащих постановке на воинский учет, которые были доставлены в военный комиссариат Самарской области, и привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.