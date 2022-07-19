Военнослужащие полка РХБ защиты ЦВО отработали прикрытие колонны бронетехники под Самарой

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Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа аэрозолями скрыли маневр и передвижение колонны бронетранспортёров БТР-82 в Самарской области.

Практические действия прошли на Чапаевском полигоне. По замыслу колонна бронетранспортеров совершала марш в район наступления, где должна была скрытно развернуться в боевые порядки и с ходу нанести неожиданный удар по противнику. Аэрозольное подразделение, используя ТДА-3 помогло скрыть колонну бронетранспортеров, создав аэрозольное облако, протяженностью около двух километров перед фронтом условного противника, прикрыв их от средств поражения условного противника.

В практических занятиях приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: ЦВО