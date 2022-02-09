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Военнослужащие полка РХБ защиты ЦВО аэрозолями скрыли перемещение систем С-400 «Триумф» на учении под Самарой

9 февраля 2022 17:55
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Практические действия прошли на Чапаевском полигоне.

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа под аэрозольной завесой скрыли перемещение систем С-400 «Триумф» на учении в Самарской области.

Практические действия прошли на Чапаевском полигоне. По замыслу расчёты выполнили электронные пуски из С-400 по высотным баллистическим мишеням, имитирующим крылатые ракеты и совершили маневр по смене огневых позиций. Аэрозольное подразделение, используя ТДА-3 помогло скрыть смену позиций зенитчиков, прикрыв их от авиационных средств поражения. После совершения марша в новые районы расчеты систем провели маскировку и электронные пуски ракет по авиации условного противника.

В приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц военной и специальной техники.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на поражать аэродинамические и баллистические цели, передает пресс-служба ЦВО.

 

Фото:   пресс-служба ЦВО

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