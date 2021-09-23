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Военная прокуратура Самарского гарнизона проводит консультации по вопросам призыва граждан на военную службу

23 сентября 2021 15:39
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Работники военной прокуратуры Самарского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав граждан.

Военная прокуратура Самарского гарнизона проводит консультации по вопросам призыва граждан на военную службу и по вопросам исполнения должностными лицами воинских частей и учреждений требований действующего законодательства.

В преддверии очередного призыва граждан на военную службу – осенняя призывная кампания 2021 года, военная прокуратура Самарского гарнизона возобновляет работу консультативных пунктов и телефонов «горячей линии», которые работают на всей территории Самарской области в период всей осенней призывной компании.

Военнослужащие и члены их семей, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы, как путем личного обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления.

Работники военной прокуратуры Самарского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав граждан.

За консультацией по вопросам прохождения военной службы военнослужащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу, их родственники и другие граждане могут обратиться по следующим телефонам и адресам.

- 443086, военная прокуратура Самарского гарнизона, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 94, тел. 8(846) 263-42-47.

телефон доверия: 8(846) 263-42-47.

Руководитель центра: Шеховцов Александр Владимирович.

- 443539, пгт. Рощинский, общ. №1 , тел. 8(846) 932-81-08.

Руководитель подразделения: Смирнов Александр Александрович.

- 446001, г. Сызрань, ул. Советская, 61, тел. 8(846) 263-42-47.

Руководитель подразделения: Юрлов Денис Сергеевич.

 

Фото из открытых источников

 

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