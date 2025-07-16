Вода в Волге в Самарской области стала прохладней

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Вода в Волге местами стала чуть прохладнее, отмечает Приволжское УГМС. Однако в Саратовском водохранилище у берегов областного центра температура воды остается стабильной, порядка +22 градусов.

В Саратовском водохранилище у Сызрани Волга сначала прогрелась до +26 градусов, а сейчас достигает всего +24 градуса.

Упала температура воды и в Куйбышевском водохранилище у Тольятти. В настоящее время она составляет чуть меньше +24 градусов. Для сравнения, в выходные она достигала отметки в +25 градусов, пишет Самара-АиФ.