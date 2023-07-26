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Во время прямого телеэфира Дмитрий Азаров ответил на вопросы по производству беспилотных летательных аппаратов в регионе

26 июля 2023 20:21
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Губернатор анонсировал запуск производства беспилотников в Самарской области до конца года.

Сегодня, 26 июля, в рамках прямого телеэфира губернатор Дмитрий Азаров ответил на вопросы, напрямую касающиеся развития региона и повышения благосостояния его жителей. Один из них касался создания в Самарской области завода по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает sovainfo.ru.  

На площадке особой экономической зоны "Тольятти" скоро начнут выпускать грузовые дроны. Инвестором проекта станет компания "Транспорт будущего". Жителей губернии, в частности, интересовал вопрос трудоустройства на это современного предприятие.

- Я очень рад, что к этому проекту есть интерес, - отметил губернатор. 

Глава региона добавил, что региону пришлось побороться "за приземление на самарской земле, в Тольятти, нового завода по производству БПЛА":

- Планируем, что производство будет запущено до конца года. В рекордно короткие сроки. Такие задачи стоят в этот особый период, - отметил Дмитрий Азаров. - Сегодня мы живем в особых условиях. Нельзя забывать об этом ни на минуту, и все, что от нас зависит, делать для победы. Надеюсь, каждый чувствует это в своем сердце. Поэтому мы поставили задачу в кратчайшие сроки начать производство беспилотных летательных аппаратов. Могу сказать, что по оценкам экспертов, это лучшие разработки.

Дмитрий Азаров рассказал, что тольяттинская компания уже приступила к набору персонала.

- Идет анкетирование, предварительный отбор. Такая работа ведется,- пояснил он.

Даже на проходящим сейчас в Самарской области молодежном форуме Приволжского федерального округа "iВолга" открыт пункт для тех, кто собирается заниматься БПЛА. Там принимаются анкеты от желающих трудоустроиться.

По словам Дмитрия Азарова у компании "Транспорт будущего" есть свой сайт, и там можно посмотреть как идет набор сотрудников.

- Компания будет поэтапно набирать сотрудников, увеличивая мощность производства. Такая работа уже начата, и я рад, что у земляков есть заинтересованность работать на этом по настоящему инновационном предприятии.

 

 Фото: Андрей Савельев

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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