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Во внутригородских районах Самары подводят итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

27 декабря 2024 19:57
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Оценивая победителей, конкурсная комиссия обращает внимание на оформление витрин, фасадов, входных групп и интерьера.

В предвкушении новогодних и рождественских праздников областная столица преображается: парки, скверы, улицы, места притяжения самарцев оформляются иллюминацией и новогодними атрибутами. Многие здания, многоквартирные дома и прилегающие к ним участки также предстают в праздничном облачении. 

В конце декабря во всех внутригородских районах Самары подводят итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление среди тех, кто подал заявку на участие. Оценивая победителей, конкурсная комиссия обращает внимание на оформление витрин, фасадов, входных групп и интерьера. В приоритете - оригинальность исполнения и композиционного решения, наличие световой иллюминации и новогодней атрибутики.

 «Несмотря на непростые времена, мы стараемся создавать новогоднее настроение у самарцев. Я хочу выразить благодарность участникам конкурса, всем, кто приложил усилия, фантазию, креативно подошёл к украшению здания, офиса, прилегающей территории, двора и внёс свой вклад в создание праздничной атмосферы в нашем городе», – прокомментировал Глава Советского внутригородского района Самары Вадим Бородин.

В Советском районе участников конкурса оценивали по 4 номинациям: 
-  «Предприятия производственной сферы»,
-  «Предприятия и организации потребительского рынка»,
-  «Учреждения социальной сферы»,
-  «Дворовые территории, многоквартирные и частные дома».

Команда кафе-кондитерской на улице Советской Армии подошла к оформлению панорамных окон, фасада и входной группы креативно и масштабно. На входе разместились персонаж «Пряня», наряженные ели, «карамельные» арт-объекты, а фасад украсили бутафорскими подарками, елочными игрушками и иллюминацией. Коллектив сети кондитерских занял первое место в номинации «Предприятия и организации потребительского рынка».

«Мы впервые участвуем в конкурсе и впервые реализуем такой проект декорирования фасада во всех кафе нашей сети. Нам помогали профессиональные декораторы, сотрудники наших кондитерских тоже активно включались в процесс оформления. Все для того, чтобы создать праздничное настроение у наших гостей, самих сотрудников и просто жителей города, которые делаю фотографии с нашим «Пряней», выкладывают фотографии в соцсетях, отмечая нас – все это создает позитивный обмен энергией, настроением сказки и волшебства!», - поделилась управляющая сетью кафе-кондитерских «Прага» Екатерина Александрова.

обедителям конкурса вручены благодарственные письма, цветы, памятные подарки.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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