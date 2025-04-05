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Во Дворце ветеранов прошел традиционный Весенний бал, объединивший жителей Самары «серебряного» возраста

5 апреля 2025 20:12
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Участники танцевальных коллективов областной столицы представили зрителям номера в самых разнообразных стилях - от классического вальса до зажигательных танго и бачаты.

В четверг, 3 апреля, во Дворце ветеранов вновь прошел традиционный Весенний бал. Участники танцевальных коллективов областной столицы представили зрителям номера в самых разнообразных стилях - от классического вальса до зажигательных танго и бачаты.

«Каждый год мы проводим балы - весенний, осенний, Рождественский, Пушкинский. Готовиться к ним начинаем заранее. В этих праздниках участвуют не только те, кто занимается в наших хореографических коллективах, но и все желающие, - сказала директор Дворца ветеранов Ольга Баранова. - Распорядительница бала, она же руководитель трех хореографических коллективов нашего Дворца Валентина Абрамова интересно рассказывает о каждом танце, а перед началом бала напоминает движения. Для тех, кто хочет раскрыть свои таланты, найти интересное хобби и познакомиться с единомышленниками, возраст – точно не помеха!»

Бал начался с весеннего солнечного вальса, за ним последовали вальсы круговой и французский, торжественный парный марш герцога Карла, танго, быстрый танец «Лебедушки». Представители танцевальных коллективов демонстрировали не только мастерство исполнения, но и свое умение передавать эмоции, рассказывать истории через движение. 

Одна из участниц Весеннего бала - жительница Самары Татьяна Парфенова - 15 лет занимается в народном хореографическом коллективе Дворца ветеранов «Сеньоры» и не раз становилась лауреатом различных конкурсов. При этом танцами она увлеклась только после выхода на пенсию, когда появилось достаточно свободного времени.

«Сейчас наш коллектив репетирует самбу под всем известную стилизованную мелодию. А на Весеннем балу мы исполняем танец с зонтиками, который называется «Хорошее настроение», - рассказала Татьяна Парфенова.

Помимо танцевальных ансамблей во Дворце ветеранов действует множество других объединений по интересам: студии декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, театральные и вокальные коллективы, функционируют группы здоровья, проводятся когнитивные тренинги, развиваются лингвистическое и добровольческое направления. Посещать занятия можно абсолютно бесплатно.

Для удобства посетителей занятия проводятся не только во Дворце ветеранов на улице Мориса Тореза, но и в его филиалах, расположенных в разных районах города. Узнать более подробную информацию можно в Самарском Дворце ветеранов по телефонам: 8(846)261-49-22, 8(846) 261-56-66.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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