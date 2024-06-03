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В Новокуйбышевске открылась XIV детская музыкальная академия стран СНГ

3 июня 2024 19:07
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Под патронатом Героя труда РФ, народного артиста СССР Юрия Башмета с участием камерного ансамбля «Солисты Москвы».

1 июня в Новокуйбышевске открылась XIV детская музыкальная академия стран СНГ под патронатом Героя труда РФ, народного артиста СССР Юрия Башмета с участием камерного ансамбля «Солисты Москвы». Впереди у талантливых ребят – напряженная неделя мастер-классов и выездные концерты с признанными российскими музыкантами.

Детская музыкальная академия стран СНГ – это мощная стартовая площадка для юных дарований, осваивающих классические инструменты. В этом году 76 детей из 9 стран СНГ представят на академии свое мастерство – это Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Самарская область делегировала на этот форум 56 юных музыкантов из Жигулевска, Новокуйбышевска, Самары, Сызрани, Тольятти, Чапаевска. Юные музыканты будут обучаться по 6 специальностям – фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет и классическая гитара. «Они имеют уникальную возможность работать с высочайшими педагогами в музыкальном искусстве. Важно, что ребята с малых лет видят этот уровень профессионализма, к которому им нужно стремиться, если есть желание развиваться и создавать самим свое будущее», – отметила, приветствуя на открытии участников академии -2024, министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

За 13 лет работы академии обучение в ней прошли более 900 одаренных детей из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, многие поступили в музыкальные училища и консерватории, одержали победу на престижных музыкальных конкурсах. Во всероссийском юношеском симфоническом оркестре 2022-2024 годов под управлением Юрия Башмета играют 11 молодых музыкантов из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Похвистнево. В концертных программах оркестра исполняются произведения мировой классики, а также премьеры современных авторов.

Вечная классика торжествует во все времена. В Новокуйбышевске «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета исполнили «Времена года» Вивальди, артисты театра «Грань» – сонеты. У cильнейших воспитанников ведущих музыкальных школ СНГ академия легендарного Башмета в Самаре давно ассоциируется со знаком качества. Флейтист Эрбол Маратов представляет республику Кыргызстан. В академические списки уроженец Бишкека попал впервые. «На мастер-классы готовил произведения Вебера и «Ноктюрном» Чайковского, – рассказывает Эрбол. – Конечно, впечатляет программа – много культурных локаций, которые очень хочется увидеть. Ну и конечно, главное – это мастер-классы. Мне нужно технику проработать на беглость пальцев. Очень ответственно и здорово одновременно, что буду брать уроки мастерства у знаменитых музыкантов».

Во время открытых занятий учатся новому не только дети, но и преподаватели областных музыкальных школ: здесь наши педагоги знакомятся с инновационными методиками, перенимают опыт столичных коллег, получают заряд мотивации на дальнейшую работу. На 8 площадках детских музыкальных школ и школ искусств Самары и Новокуйбышевска уже начали работать мастер-классы ведущих музыкантов России. Самое активное участие в них принимают и преподаватели ребят. «Это такая изюминка нашей академии, – поделился доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, преподаватель Московской классической Академии имени Маймонида, Московского государственного колледжа музыкального искусства им. Ф. Шопена Сергей Главатских. – Так как академия сжата по времени, мы стараемся выстроить диалог таким образом, чтобы и у ребенка, и у его преподавателя была возможность не только смотреть, как ведем мастер-класс мы, впитывать что-то новое, но и активно задавать вопросы, разбирать так называемые трудные места».

Среди педагогов академии-2024 – ведущие профессоры из России и стран Европы, в том числе заведующие кафедрами профильных музыкальных учебных заведениях. Маэстро Башмет уже провел свой мастер-класс для одаренных юных музыкантов. «Главное, ребята, заниматься этим надо систематически, – обратился к участникам академии ее артистический директор, народный артист СССР, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, художественный руководитель, дирижер и солист камерного ансамбля «Солисты Москвы», художественный руководитель и главный дирижер государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Абрамович Башмет. – Но за каждодневным упорным, сложным трудом нужно обязательно искать свой путь и важно не забывать, что у каждого из вас есть своя интонация».

В рамках академии этого года пройдут концерты участников вместе с преподавателями в Кинеле, в Чапаевске, в Самаре – 7 июня, на торжественном закрытии академии в Самарском академическом театре оперы и балета.

Напомним, что детская музыкальная академия в Самаре – это уникальный по своим задачам музыкальный форум профессиональной поддержки одаренных детей, возрождение традиций русской школы игры на музыкальных инструментах, символ музыкального единения между разными странами. Все эти годы академию активно поддерживает Правительство Самарской области как комплексный просветительский, профессионально ориентированный проект с участием педагогических кадров столичных музыкальных ВУЗов, концертных организаций, театров, оркестров. Музыкальный форум направлен на укрепление и развитие межкультурных связей между Россией и странами СНГ.

 

Фото:  Елена Гольцберг

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