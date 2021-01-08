В новогодние праздники в Самаре продолжается проверка масочного режима в общественном транспорте

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Мониторинг соблюдения масочного режима в подвижном составе городского пассажирского транспорта ведется непрерывно – ежедневно в выходные и будние дни. Проверяющие бригады продолжают работать и в новогодние дни.

На текущей праздничной неделе межведомственная бригада провела проверки маршрутов, проходящих по крупнейшей транспортной магистрали - улице Ново-Садовой. Здесь пролегает трасса следования трамвайных маршрутов МП «ТТУ», автобусов предприятия «Самара Авто Газ», выполняющего рейсы по муниципальному заказу, а также маршрутных такси.

Результатом мониторинга в общественном транспорте Самары с 1 октября 2020 года по сегодняшний день стали 154 протокола. Часть протоколов направлена в суд и по ним уже принято судебное решение. Нарушителям масочного режима выписаны штрафы или вынесены предупреждения. Эти меры касаются тех граждан, которые во время поездки не позаботились о наличии маски или отказались её использовать, подвергая риску заболевания коронавирусной инфекцией себя и остальных пассажиров.

Напомним, что физические лица могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение масочного режима в рамках статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях - статья предусматривают штраф до 30 тысяч рублей. Если же такое правонарушение совершено повторно, предусмотрено наложение штрафа в размере до 50 тысяч рублей.

В ходе сегодняшнего рейда выявлен один такой нарушитель. Пассажир заранее не побеспокоился о наличии средств индивидуальной защиты, планируя поездку на трамвае. С ним проведена разъяснительная беседа и составлен протокол.

«Проверки проводим ежедневно во всех видах транспорта совместно с полицией – автобусах, трамваях, троллейбусах, метро. В метрополитене действует турникетная система, и если человек без маски, его просто не допускают на станцию. Несмотря на то, что подавляющее большинство пассажиров соблюдают масочный режим, как правило, в каждом рейде мы обнаруживаем одного-двух человек, которые отказываются использовать маски», - прокомментировал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Проверяется в ходе рейдов и соблюдение санитарной безопасности самими работниками транспортных предприятий. Среди кондукторов и водителей регулярно проводятся инструктажи и разъяснительная работа.

«В новогодние праздники значительно снизилось количество обращений на нашу горячую линию по поводу несоблюдения пассажирами и сотрудниками предприятия масочного режима. Все обращения обязательно фиксируются, ни одно из них не остается без внимания», - отметила пресс-секретарь компании «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

Также в ежедневном режиме салоны общественного транспорта перед выходом в рейс проходят дезинфекцию. Усиленной обработке с помощью с хлорсодержащих растворов, одобренных Роспотребнадзором, подвергаются все контактные поверхности – поручни, сиденья, двери, валидаторы.

Администрация города призывает горожан, особенно самарцев старше 65 лет, по возможности не покидать места проживания, без крайней необходимости не посещать места массового скопления людей и реже пользоваться общественным транспортом, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации