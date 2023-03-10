Внимание! Тонкий лед!

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сухой душ компактный, удобный и незаменимый в полевых условиях. Процесс изготовления максимально прост.
В Алексеевском районе школьники своими руками делают армейский душ для бойцов СВО
Конференция посвящена 100-летию Самарского областного кожно-венерологического диспансера.
В Самаре проходит конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области
В этом году участие в конкурсе приняли более 8,5 тысяч школьников из всех регионов России.
В Самарском университете стартовал третий этап Всероссийского конкурса “Спутник”
Идею «примерить» на себя самые разные профессии школьникам предложили молодогвардейцы — активисты молодежного крыла «Единой России».
Траектория успеха: старшеклассники Самарской области стали участниками регионального профориентационного проекта «ПрофГотов»
Передвижная выставка знакомит посетителей с событиями и именами новых мучеников и исповедников, совершивших свой подвиг Веры в 1920-е годы в Верхне-Волжских пределах России.
В Историческом парке Самары открылась новая выставка «Памяти святых новомучеников и исповедников Церкви Русской»
Перед специалистами, продолжающими строительство метрополитена, – новые «горизонты» работ.
В зону самарского метростроя перебазировали высокотоннажный кран и начали поставку элементов тоннелепроходческого комплекса
В турнирах приняли участие 400 спортсменов из Самарской и Амурской областей, Башкортостана и Татарстана.
В Самарской области прошли соревнования по спортивной аэробике
Обновленная поликлиника в Нефтегорске – комфортные условия для пациентов и медработников.
В центральной районной больнице Нефтегорска провели капитальный ремонт
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.9
0.44
EUR 80.14
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Внимание! Тонкий лед!

10 марта 2023 16:28
110
Что делать, если вы провалились под лед? Как оказать помощь провалившемуся под лед.

При плюсовых температурах начинается таяние льда. В это время лед становится пористым и непрочным. На протяжении ночных заморозков снег, перемешанный с водой, замерзает, образуя сравнительно крепкий и прочный наст. Но днем, под воздействием солнца, лед становится рыхлым. В этом и состоит опасность льда в период перепада температурных значений. Основной массив льда разрушается от талой воды, скапливающейся на поверхности ледового покрытия. Вода впитывается в лед и, нарушая его структуру, вызывает распадение на отдельные вертикальные куски. Одновременно лед тает и снизу, и когда на него наступаешь, он уже не затрещит, а неожиданно распадется под ногами.

Важная информация

Если вы уже вышли на лед, но сомневаетесь в его прочности, то идти по нему нужно осторожно, скользящим шагом — мягко ставя ногу на всю ступню;

В местах повышенной опасности при ходьбе на лыжах надо расстегивать крепления, чтобы можно было быстро освободиться от лыж. Не следует полностью снимать лыжи, так как они существенно снижают давление человека на лед и снег;

Группе людей следует идти цепочкой с интервалом 5-6 метров. Первым должен идти более подготовленный, опытный участник группы. Он обязательно страхуется длинной веревкой, шестом или спасательным жилетом;

При медленной ходьбе лед редко проламывается мгновенно. Пролому льда предшествует треск, проседание, изменение его внешнего вида и выступление воды. При этих признаках лучше сразу вернуться назад по собственным следам;

Старайтесь не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (если есть туман, снегопад, дождь);

Не проверяйте на прочность лед ударом ноги

Как оказать помощь провалившемуся под лед.

Немедленно крикнуть пострадавшему, что идет помощь. К полынье приближаться только ползком, широко раскинув руки. Использовать подручные средства для увеличения площади опоры: лыжи, доску, палки, фанеру — и ползти на них. Не подползать к самому краю льда, иначе рискуете сами провалиться под лед. Не доползая до полыньи, протянуть пострадавшему ремни, шарфы, любую доску или жердь, санки, лыжи. Бросать связанные ремни, шарфы или доски нужно за 3 — 4 метра до кромки льда. Чтобы быстрей согреться, по возможности следует переодеться в сухую одежду, укрыться одеялами, куртками.

Что делать, если вы провалились под лед?

Действуйте самостоятельно не поддаваясь панике! Нельзя барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда (под тяжестью тела она будет обламываться). Попав в промоину, широко раскиньте руки, для того чтобы удержаться на поверхности и не провалиться под лед с головой. Спокойно, не делая резких движений, старайтесь выбраться на поверхность в сторону более крепкого льда; для этого обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед. Без резких движений отползайте от опасного места в том направлении, откуда пришли; зовите на помощь, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
10 марта 2023  10:28
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
250
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
9 марта 2023  13:33
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
421
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
9 марта 2023  11:15
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
388
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
8 марта 2023  08:00
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
702
Также участие в беседе приняла региональный сервисный уполномоченный, общественный советник Губернатора Самарской области Наталья Полянскова.
7 марта 2023  15:46
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили программу «Возвращение», которая сейчас прорабатывается в Самарской области
3495
Весь список