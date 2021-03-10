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Внимание, мороз! В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности

10 марта 2021 12:15
79
Внимание, мороз! В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 11 по 15 марта местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 9 градусов и больше»".

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.

Правила первой помощи при переохлаждении и обморожении:

• как можно быстрее перенесите пострадавшего в теплое помещение;

• снимите с пострадавшего промерзшую или промокшую одежду и обувь;

• при обморожении пальцев рук и ног вначале разотрите их смоченной спиртом салфеткой, затем обмороженные участки тела можно опустить в едва теплую воду, лишь постепенно (!) доводя ее в течение 20-30 минут до температуры тела (36-37 °С), после чего вновь произведите несильное растирание до появления чувствительности кожи;

• на обмороженный участок кожи наложите сухую стерильную повязку, пострадавшего тепло укутайте;

• обеспечьте неподвижность обмороженных участков тела, так как кровеносные сосуды в них становятся очень хрупкими и могут возникнуть кровоизлияния. С этой целью можно использовать кусок фанеры или плотного картона, которые прибинтовываются поверх повязки;

• для восполнения тепла в организме и улучшения его кровообращения дайте пострадавшему выпить горячий чай или молоко;

• в случае подозрения на переохлаждение немедленно вызовите скорую помощь.

Обратитесь за медицинской помощью если:

• отогревание сопровождается усиливающейся болью, пальцы остаются бледными и холодными - это признак глубокого отморожения

• обморожение возникло у ребенка или пожилого человека или если площадь участка обморожения больше площади ладони пострадавшего

• на обмороженных участках появились пузыри. Вскрывать пузыри самостоятельно категорически запрещается

• у пострадавшего появились следующие симптомы: сильная дрожь, замедленное дыхание, холодная бледная кожа, сильная усталость, сонливость, вялость, спутанность сознания или нарушение памяти и другие симптомы общего переохлаждения.

Обращаем внимание граждан, что, на основании статистических данных, причиной возникновения пожаров в зимний пожароопасный период являются: неосторожное обращение с огнем, детская шалость с огнём, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, печного отопления.

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Комментарии

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