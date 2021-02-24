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Внимание конкурс! Тема: космос!

24 февраля 2021 14:04
557
Среди ваших знакомых наверняка есть люди, которые участвовали в создании ракет. А может быть и вы сами принимали в этом участие! Расскажите нам об этом! Пришлите нам свой расказ!

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Юрий Алексеевич Гагарин стартовал с космодрома Байконур на корабле «Восток». Он провёл 108 минут в космосе и приземлился в саратовских степях. Сразу после старта его привезли в Самару (Куйбышев) на 1-ю просеку.

Именно в Самаре создавали и продолжают создавать ракеты, Именно поэтому Самара по праву носит звание космической столицы России!

Создавали и продолжают создавать ракеты в Самаре наши замечательные люди, которые живут среди нас, которых мы каждый день видим в метро, автобусах, трамваях. Огромная им честь, хвала и благодарность!

 

Внимание конкурс!

Среди ваших знакомых наверняка есть люди, которые участвовали в создании ракет. А может быть и вы сами принимали в этом участие! Расскажите нам об этом! Пришлите нам свой расказ! Мы обязательно его опубликуем и 12 апреля 2021 года, в день 60-летия первого полета человеа в космос мы подведем итоги конкурса.

Авторы самых лучших рассказов получат ценные призы и подарки!

Рассказы присылайте на почту info@niasam.ru

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Комментарии

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