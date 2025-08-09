В музее Алабина состоится встреча с автором популярного блога "Путешествия со смыслом" Алексеем Жирухиным

197

14 августа в музее Алабина пройдет встреча с автором популярного блога "Путешествия со смыслом" Алексеем Жирухиным.



Алексей проехал 55 стран мира и первым побывал на всех крайних точках России - мыс Челюскин на севере и гора Рагдан на юге, посетил самую восточную материковую точку - мыс Дежнева и самый восточное село Евразии - Уэлен. На старом советском Москвиче добрался до Арктики!



На встрече Алексей поделится увлекательными историями, полезными лайфхаками и с радостью ответит на ваши вопросы. Его предыдущая встреча с самарцами состоялась два года назад — не упустите шанс лично пообщаться с отважным путешественником и зарядиться вдохновением для своих будущих приключений!



Начало в 18:30

Вход свободный. 6+

Фото: минкульт СО



