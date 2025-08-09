Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +23, +25°С.
10 августа в регионе кратковременный дождь, возможна гроза, до +26°С
Алексей проехал 55 стран мира и первым побывал на всех крайних точках России.
В музее Алабина состоится встреча с автором популярного блога "Путешествия со смыслом" Алексеем Жирухиным
Фестиваль соберет лучших представителей уличного искусства страны - более 45 коллективов различных жанров и направлений со всей России, танцевальные коллективы - и подарит зрителям незабываемые впечатления.
Юбилейный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» состоится в Струковском саду Самары
Техническая готовность объекта на данный момент - 60%.
Андрей Орлов проконтролировал качество ремонтных работ поликлинического отделения №3 в посёлке Мирный
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
В церемонии приняли участие Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В Самаре во Дворце спорта состоялась церемония вручения ведомственных наград Минспорта России, удостоверений и почетных знаков «Мастер спорта России»
Народный артист Иван Краско скончался после продолжительной болезни
В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске Путина и Трампа
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
В музее Алабина состоится встреча с автором популярного блога "Путешествия со смыслом" Алексеем Жирухиным

9 августа 2025 15:54
197
Алексей проехал 55 стран мира и первым побывал на всех крайних точках России.

14 августа в музее Алабина пройдет встреча с автором популярного блога "Путешествия со смыслом" Алексеем Жирухиным.

Алексей проехал 55 стран мира и первым побывал на всех крайних точках России - мыс Челюскин на севере и гора Рагдан на юге, посетил самую восточную материковую точку - мыс Дежнева и самый восточное село Евразии - Уэлен. На старом советском Москвиче добрался до Арктики!

На встрече Алексей поделится увлекательными историями, полезными лайфхаками и с радостью ответит на ваши вопросы. Его предыдущая встреча с самарцами состоялась два года назад — не упустите шанс лично пообщаться с отважным путешественником и зарядиться вдохновением для своих будущих приключений!

Начало в 18:30
Вход свободный. 6+

 

Фото:   минкульт СО

 

Самара

