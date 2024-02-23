198

В Москве стартовал суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России». Об уникальности конкурса рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко 23 февраля, пишут "Известия".

«Нигде в мире такого нет, чтобы люди могли прийти на открытый конкурс, показать себя и стать губернатором, стать министром, руководителем компании или крупного города. Такого нет нигде в мире. Абсолютно уникальная система социальных лифтов», — подчеркнул он.

Конкурс базируется на президентской платформе «Россия — страна возможностей». Как отметил Кириенко, это не просто название, а реальность.

Конкурсантам, прошедшим в суперфинал, предстоит решить управленческие задачи, а имена победителей станут известны 25 февраля.

Участники «Лидеров России», показавшие лучшие результаты, могут получить образовательный грант на 1 млн рублей, стать участником в программе развития кадрового управленческого резерва и поработать в команде с лучшими наставниками из бизнеса или государственных структур.

Всего в отборочных этапах участвовали 160 тыс. человек из 89 стран, им нужно было показать свои профессиональные навыки и использовать их в разных управленческих ролях.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения, который дает возможность получить грант на развитие своих инициатив и войти в состав сообщества лучших управленцев страны. Флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится с 2017 года, его участниками успели стать более миллиона лидеров из разных стран мира.