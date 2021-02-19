V Международный съезд региональных операторов пройдет с 19 по 23 мая в Самаре

137

19 по 23 мая Самара станет площадкой для обсуждения реализации реформы в сфере обращения с отходами. В столицу региона приедут представители профильных федеральных ведомств и органов власти, региональных операторов со всей страны, предприятий-переработчиков, мусоросортировочных комплексов и полигонов, российские и зарубежные производители коммунальной техники.

Участники V Международного съезда региональных операторов, организованного Ассоциацией «Чистая страна», обсудят достижения отрасли обращения с твердыми коммунальными отходам, эффективность реализации мер государственной поддержки.

«Съезд – это профильное мероприятие, которое мы проводим ежегодно в разных регионах. Благодаря этому руководители регоператоров и представители региональных органов власти знакомятся с инструментами, которые используют коллеги для достижения показателей реформы», — рассказал руководитель Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

«Мы рады, что юбилейный пятый съезд пройдет в Самаре. Это отличный повод обсудить все вопросы, связанные с реформой, обменяться опытом, посмотреть на достижения сферы», — отметил директор «ЭкоСтройРесурса» Михаил Захаров.

Регистрация на V Международный съезд уже идет на сайте «Чистой страны». Там же можно найти программу и список участников.