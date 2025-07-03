Вместе с ребятами из Самары 14 школьников из Курска отдохнут в самарском центре «Авангард»

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В Центр патриотического воспитания «Авангард-Самара», где в третий раз стартовала летняя профильная смена «Навигатор успеха», приехали 14 юнармейцев из Курской области.

Вместе с ребятами из Самары они будут отдыхать здесь в течение двух недель. Глава Самары Иван Носков в начале смены навестил ребят.

«Очень рад видеть ребят, еще весной договорились с губернатором Курской области Александром Хинштейном о том, что примем в нашем лагере мальчишек и девчонок. Рад, что все самарцы и куряне быстро перезнакомились, уже обменялись телефонами и, надеюсь, подружатся. Неизбежно настанет день, когда и Курская область сможет принять в гости наших юнармейцев, - сказал глава города Самара Иван Носков. – Пока же попросил всех ребят подумать и дать идеи, что еще можно добавить в программу отдыха «Авангарда», с учетом его военно-патриотической направленности. Мы намерены не только технически развивать лагеря, но и расширять культурные и спортивные программы».

Иван Носков отдельно пообщался с юными гостями из Курска. Он рассказал о Самаре, ее достопримечательностях и интересных местах, ответил на вопросы, в том числе о своем детстве и школьных годах. В свою очередь курские ребята рассказали о своем городе и его достопримечательностях – мемориальном комплексе «Победа», любимых городских парках.

Фото: администрация Самары