Вместе с Обществом «Знание» жители Самарской области вспомнят страницы истории блокадного Ленинграда

140

27 января в Историческом парке «Россия – Моя история» (г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж) пройдет просветительский форум о жизни и подвигах жителей блокадного Ленинграда. Мероприятие организовано Обществом «Знание» и приурочено к 80-летней годовщине с момента полного снятия фашистской блокады Ленинграда.

С 24 по 30 января во всех 89 регионах страны Общество «Знание» организует мероприятия к 80-летней годовщине с момента полного снятия фашистской блокады Ленинграда. В учебных заведениях, культурных учреждениях, общественном транспорте проведут сотни исторических лекций, тематических экскурсий и интеллектуальных игр.

«Тема блокады важна не только для Санкт-Петербурга, но и для всей страны. События этого периода показали, как важно в дни испытаний сохранять оптимизм и волю, помогать ближнему и быть солидарным со своим народом. Сегодня мы должны уважительно относиться к истории страны, чтобы сохранить память о тех годах и не допустить повторения подобного в будущем. Общество «Знание» подготовило более 400 мероприятий по всей стране. Это будут как традиционные форматы – лекции и форумы, так и уникальные события, как экскурсии на трамвае с историей о блокадном Ленинграде», – отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Присоединиться к памятным событиям, которые проведет просветительская организация с 26 по 29 января, традиционно смогут школьники и студенты из всех регионов страны – мероприятия состоятся на базе образовательных учреждений.

Помимо этого, одной из главных площадок станет Международная выставка-форум “Россия”. Так, 26 января в павильоне №55 «Дом молодёжи» состоится показ документального фильма трека Знание.Кино «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!» и его обсуждение с приглашенным гостем — актёром и военным корреспондентом Михаилом Мамаевым. Кинолента посвящена истории связиста, чудом спасшегося во время боев за Ленинград. Михаил Зорин — последний доживший до наших дней связист первого состава легендарного 330-го стрелкового полка, героически сражавшегося на Невском пятачке в ходе обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В апреле 1942 года в ходе мощнейшего натиска немецкой группировки пали практически все бойцы, находившиеся на тот момент в расположении полка, а раненые попали в плен. Михаил Зорин остался жив благодаря уникальному стечению обстоятельств. В дальнейшем тематические показы фильма пройдут в регионах.

27-28 января в рамках образовательной программы Общества «Знание» на Выставке-форуме "Россия" запланированы лекции о снятии блокады Ленинграда, поэзии военных лет, военно-исторических событиях, советской науке и параллелях между прошлым и настоящим. Перед участниками лекториев выступят представители Президентской библиотеки, Российского военно-исторического общества, а также известные деятели науки и искусства.

Одним из главных символов Блокадного Ленинграда стал трамвай. Когда город был взят в блокадное кольцо, практически весь автомобильный транспорт мобилизован на фронт, он стал единственным способом передвижения для 2.5 миллионов жителей. На трамваях также осуществляли перевозку воинских подразделений, снарядов, техники, оборудования, раненых. В память о подвиге «блокадного трамвая» Общество «Знание» 26 января даст старт Всероссийской просветительской патриотической акции «Трамвай памяти», первый транспортный состав с уникальной лекцией поедет в Санкт-Петербурге. В течение двух дней к акции присоединятся лекторы в трамваях Краснодарского края, Северной Осетии-Алании, Омской, Ульяновской и Свердловской областей. Среди выступающих – главы регионов, заслуженные историки, архивисты.

Приглашаем жителей и гостей Самары 27 января 2024 г. в 15:00 в Исторический парк «Россия – Моя история» на просветительский форум, посвященный к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

С программой можно ознакомиться по ссылке. 12+

Обязательная запись по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52.

Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.

Фото: департамент информационной политики СО

