Влюбленные из Самары сыграют свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

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На телеканале «Пятница!» продолжается реалити-шоу «Четыре свадьбы», в котором невесты России вступают в борьбу за звание лучшей свадьбы и денежного приза.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

В числе участников проекта оказалась пара из Самары Эльвира и Дмитрий. Влюбленные познакомились в социальных сетях. До свадьбы Эльвира и Дмитрий встречались почти 2 года.

Молодые устроят торжество в классическом стиле с бюджетом свадьбы 500 тысяч рублей. Фишкой торжества пары станет представление бабы-яги.

Ради победы в шоу предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба – лучшая. Удастся ли влюбленным из Самары победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы» можно увидеть уже сегодня, 1 сентября в 19:00 на телеканале «Пятница!», сообщает пресс-служба телеканала.

ПРЕМЬЕРА / Четыре Свадьбы/ телеканал «Пятница!» / 1 сентября в 19:00

Фото: пресс-служба телеканала