Власти вернулись к идее заходить в соцсети по паспорту.

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Роскомнадзор планирует внедрить данные требования для новых пользователей. Они будут обязаны ввести при регистрации не только номер телефона, как сейчас, но также номер паспорта и даже адрес проживания.

Впервые идея регистрироваться в соцсетях по паспорту озвучивалась еще в 2012 году. И тогда депутаты открыто говорили: это нужно, чтобы искать нарушителей порядка в интернете, которые могут прятаться за фейковыми аккаунтами и публиковать все что угодно.

Спустя пять лет к инициативе вернулись, но объясняли, что так будут проверять лишь возраст пользователей. Гражданам младше 14 лет в соцсетях предлагали регистрироваться только с дозволения родителей. Теперь Роскомнадзор хочет собирать данные для идентификации. Но такой обширный список, как паспорт, адрес и почта, явно избыточен, говорит управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян: «Пользователи и так уже давно заходят в соцсети по паспорту, который, грубо говоря, всегда привязан к номеру мобильного телефона сим-картой. По нему сотрудник может установить местонахождение лица, траекторию его движения и другие метаданные.

Поэтому номер мобильного телефона является достаточным идентификатором, и не только для полиции, но и для третьих лиц, которые имеют доступ к незаконным базам данных».

Проект предусматривает для пользователя два пути. Первый — это передавать свои данные самой соцсети. Тогда неизвестно, какой перечень она запросит, где будет их хранить и как защищать — это документ пока не описывает. Второй — сообщить номер, почту, адрес и паспортные данные Роскомнадзору. Он проверит их через портал госуслуг и при необходимости будет передавать другим ведомствам. Закономерный вопрос: а если данные утекут? Ожидаемый ответ: рассчитывать на компенсацию не стоит. Юридическую практику объяснил управляющий партнер ЭБР Александр Журавлев:

«Первое — это административные штрафы до 75 тыс. руб. Пользователь вправе пойти в суд и взыскать компенсацию за моральный вред. К сожалению, на практике сумма таких выплат составляет порядка 3 тыс. руб. Можно зайти через уголовную плоскость, но тогда пострадает не оператор, а конкретный сотрудник. Самый большой штраф был у одного из крупных российских банков, который взыскал со своего сотрудника за утечку данных порядка 23 млн руб. в рамках уголовного дела. Но при этом пострадавшие ни копейки с этого не получили».

Впрочем, авторы идеи уверяют, что это коснется только новых пользователей, к тем, кто уже зарегистрирован, претензий нет. Санкции предусмотрены разве что для самих соцсетей. За отказ выполнять требования им выпишут штраф до 100 тыс. руб. Зарубежных IT-гигантов это вряд ли напугает, прогнозирует партнер компании «Томашевская и партнеры» Роман Янковский: «По другим требованиям ситуация выглядит так: например, с хранением персональных данных россиян соцсети говорят: "Извините, мы американская компания и не будем тратить наш бюджет на то, чтобы соблюдать законодательство каждой страны, если правила, которые она устанавливает, для нас невыгодны. Российский рынок для нас не такой большой". Вначале соцсети получают штрафы по 100 тыс., потом блокировки. Сейчас они либо тестируют замедление трафика, либо просто кратно поднимают штраф. Например, за нелокализацию персональных данных санкция уже, по-моему, — 18 млн.

Изначально новая практика задумывалась для того, чтобы пользователи смогли потребовать у соцсетей удалить все данные о себе. Но такая функция уже предусмотрена на многих платформах. Крупный бизнес выступал против нововведений, но к ним не прислушались. Правила должны вступить в силу 1 июля, пишет Коммерсантъ.

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