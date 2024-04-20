Я нашел ошибку
Главные новости:
Молодогвардейцы привели в порядок братские могилы и территории памятников в 58 регионах.
Более 3,5 тысяч активистов «Единой России», МГЕР и «Волонтеров Победы» провели субботники по благоустройству памятников Великой Отечественной войне
На место пожара привлекались 35 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники, были созданы 2 боевых участка, оперативный штаб, проложены 2 магистральные линии, от которых работали 5 звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС) с 3 стволами КУРС-8.
Тольяттинские пожарные провели учения по тушению условного пожара в школе
Сегодня с раннего утра заработали 30 садово-дачных маршрутов – это на один маршрут больше, нежели в прошлом году. 
20 апреля в Самаре начались дачные перевозки
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
В Самарской области 19 апреля жара побила 89-летний рекорд
В Самарской области 19 апреля жара побила 89-летний рекорд
Бдительность пенсионерки из Самары помогла предотвратить мошенничество
Бдительность пенсионерки из Самары помогла предотвратить мошенничество
Путин поручил правительству поддержать российских аграриев
Путин поручил правительству поддержать российских аграриев
В Тольятти машина врезалась в бордюр, двое пострадали
В Тольятти машина врезалась в бордюр, двое пострадали
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.44
-0.65
EUR 99.58
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Начальник ГИБДД СО Юрий Некрасов принял участие в брифинге с представителями мотосообществ региона
Студенты самарского ВУЗа навели порядок в сквере «Экономистов»
В СОУНБ состоится великопостный концерт «Молитву пролию ко Господу»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово

20 апреля 2024 14:44
108
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово

На ГЭС идет сброс воды.

Водосливную плотину ГЭС открыли, и власти Тольятти обратились к дачникам и председателям СНТ с просьбой отложить поездки на садовые участки. Речь о загородных домах в Федоровке и на полуострове Копылово, расположенных в зонах риска подтопления, пишет 63.ру.

— Максимальный сброс паводковых вод будет проходить в период с 15 по 27 апреля, будет подниматься уровень воды в нижнем бьефе Жигулевской ГЭС. В связи с этим возможно сезонное подтопление территорий Комсомольского района города Тольятти (полуостров Копылово, микрорайон Федоровка). Если ваш дом попадает в зону подтопления, необходимо заблаговременно подготовиться к паводку, а при объявлении эвакуации быть готовым к отселению в пункты временного размещения. Их создали в школах города. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны! — предупредили городские власти.

Уровень воды, как прогнозируют синоптики, вырастет к концу апреля до отметки 35–36 метров. Пока непонятно, к каким последствиям это приведет. Но дачники кооперативов на Федоровских лугах вспомнили, что много лет назад их дома залило под потолок при отметке 32 метра и боятся повторения несчастья.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За все время производства на главном конвейере АВТОВАЗа собрано около 5 млн. автомобилей семейства ВАЗ-2101 в разных модернизациях. 
19 апреля 2024, 19:17
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов АВТОВАЗа с 54-летием выпуска ВАЗ-2101
За все время производства на главном конвейере АВТОВАЗа собрано около 5 млн. автомобилей семейства ВАЗ-2101 в разных модернизациях.  Общество
816
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса.
19 апреля 2024, 10:04
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса
Стать гостем Недели креативного бизнеса может любой желающий. Экономика
287
с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
18 апреля 2024, 12:29
С 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
Единый оператор приносит свои извинения за доставленные неудобства.   Транспорт
761
В центре внимания
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
20 апреля 2024  14:44
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
102
За все время производства на главном конвейере АВТОВАЗа собрано около 5 млн. автомобилей семейства ВАЗ-2101 в разных модернизациях. 
19 апреля 2024  19:17
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов АВТОВАЗа с 54-летием выпуска ВАЗ-2101
827
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса.
19 апреля 2024  10:04
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса
289
с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
18 апреля 2024  12:29
С 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
763
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
18 апреля 2024  12:17
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
472
Весь список