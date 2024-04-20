Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово

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На ГЭС идет сброс воды.

Водосливную плотину ГЭС открыли, и власти Тольятти обратились к дачникам и председателям СНТ с просьбой отложить поездки на садовые участки. Речь о загородных домах в Федоровке и на полуострове Копылово, расположенных в зонах риска подтопления, пишет 63.ру.

— Максимальный сброс паводковых вод будет проходить в период с 15 по 27 апреля, будет подниматься уровень воды в нижнем бьефе Жигулевской ГЭС. В связи с этим возможно сезонное подтопление территорий Комсомольского района города Тольятти (полуостров Копылово, микрорайон Федоровка). Если ваш дом попадает в зону подтопления, необходимо заблаговременно подготовиться к паводку, а при объявлении эвакуации быть готовым к отселению в пункты временного размещения. Их создали в школах города. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны! — предупредили городские власти.

Уровень воды, как прогнозируют синоптики, вырастет к концу апреля до отметки 35–36 метров. Пока непонятно, к каким последствиям это приведет. Но дачники кооперативов на Федоровских лугах вспомнили, что много лет назад их дома залило под потолок при отметке 32 метра и боятся повторения несчастья.