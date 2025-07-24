Власти РФ одобрили законопроект о кредитных каникулах для семей с детьми

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При рождении второго и последующих детей россияне смогут рассчитывать на 1,5 года отсрочки.

Соответствующие поправки в закон «О потребительском кредите» (353-ФЗ), которые еще весной 2024 года разработал Минфин, в понедельник, 21 июля, были вынесены на рассмотрение комиссии по законопроектной деятельности при правительстве.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве РФ, законопроект одобрили.

Таким образом заемщики, воспитывающие детей, смогут получить послабления по кредитам, даже если их доходы не снизились. Право на отсрочку получат те семьи, у которых родился второй и последующие дети. Отсрочка предоставляется на срок до 180 дней, до достижения ребенком полуторалетнего возраста.

Стоит отметить, что отсрочка на 1,5 года для родителей двух и более детей не снимает с них полной нагрузки по процентам.

На отсрочку по кредиту могут рассчитывать и родители первенца, если их доходы упали за год более чем на 20%, а кредит обходится им в более чем 40% от среднемесячного дохода. В этом случае кредитные каникулы могут быть предоставлены банком на срок до шести месяцев.

Кредитными каникулами на тех же условиях могут воспользоваться и усыновители, пишет Обоз-инфо.