Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в пятницу был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передает ТАСС.

В отличие от гражданской панихиды в Колонном зале Дома союзов, которую пришлось продлить из-за огромного количества желающих попрощаться, на кладбище присутствовал ограниченный круг гостей. В частности, на похоронах были спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер палаты Сергей Неверов, члены высшего совета ЛДПР - депутаты от думской фракции либерал-демократов, родные и близкие лидера партии.

Солдаты почетного караула под звуки военного оркестра несли гроб, после он был установлен на специальном постаменте в черном шатре. Жириновский имел звание полковника запаса и был похоронен с воинскими почестями, включая оружейные залпы.

Как отметил Володин в своем Telegram-канале, тысячи людей в пятницу пришли увидеть Жириновского в последний раз и попрощаться с ним. "Прозвучало много добрых слов. Уход его из жизни - невосполнимая потеря. Светлая память", - написал он.

Отпевание Жириновского прошло рано утром в храме Христа Спасителя, его провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС