Владимир Якушев и Вячеслав Федорищев обсудили задачи Самарского регионального отделения «Единой России»

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Основные направления – реализация народной программы, развитие реготделения и подготовка к предстоящим избирательным кампаниям.

Приоритеты в работе секретарь Самарского регионального отделения «Единой России», губернатор обозначил на встрече с врио секретаря Генсовета партии Владимиром Якушевым.

В первую очередь, речь идёт о качественном обновлении партийных рядов.

По словам Вячеслава Федорищева, к партийной работе планируется привлекать больше молодёжи и гражданских активистов. В том числе – из числа участников СВО, которые захотят попробовать себя в роли лидеров общественных проектов.

«Нам нужны молодые люди, волонтёры, добровольцы, активные секретари первичных отделений, вовлекающие в свою работу окружающих, имеющие контакты с людьми старшего возраста, семьями участников СВО, понимающие проблемы региона и главное – предлагающие их решения», – отметил Вячеслав Федорищев.

Владимир Якушев напомнил, что одно из ключевых направлений – укрепление первичных отделений «Единой России».

«Эти люди – фундамент партии, наша самая надёжная опора. Именно они работают с жителями на земле, выполняют самые сложные задачи. Поэтому крайне важна обратная связь, которую мы получаем от руководителей первичных отделений. У них должны быть и реальные инструменты для решения задач той или иной территории», – отметил врио секретаря Генсовета партии.

Вячеслов Федорищев анонсировал и некоторые направления работы по программе «Самара 450», которая обобщит основные направления развития области до 2036 года. Сейчас в региональном отделении «Единой России» собирают предложения и идеи активистов.

Реготделение «Единой России» оказывает поддержку участникам СВО и членам их семей. В Самарской области, в дополнение к федеральным, установлено более 20 региональных мер социальной поддержки: помощь в ведении личного подсобного хозяйства, переобучение и поиск работы, налоговые и кредитные льготы.

Вячеслав Федорищев сообщил, что в 2023 году Самарская область вошла в тройку наиболее активных регионов страны по итогам онлайн-голосования за объекты благоустройства.

Совместный проект Минстроя РФ и «Единой России» даёт возможность людям участвовать в развитии муниципалитетов. До конца 2024 года по запросам жителей планируют благоустроить 122 общественных и 232 дворовых территории. Многие из них включены в народную программу партии.

Губернатор Самарской области также проинформировал Владимира Якушева о том, как в регионе реализуется партпроект «Единой России» «Новая школа». В 2024 году запланировано возведение четырёх образовательных учреждений в Самаре, Тольятти и Сызрани.

По словам Вячеслава Федорищева, все здания находятся на завершающей стадии строительства.

Кроме того, Министерством просвещения РФ на капремонт школ в ближайшие три года одобрено 33 заявки муниципалитетов Самарской области.