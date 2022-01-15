Я нашел ошибку
Главные новости:
Синоптики Самарской области начали подводить итоги снегопада, который прошел в регионе 13 января
Синоптики Самарской области начали подводить итоги снегопада, который прошел в регионе 13 января
Решено организовать «воскресник» с участием управляющих организаций, муниципальных предприятий. 
16 января в Самаре объявляется «воскресник» 
В отличие от других штаммов коронавируса, поражает верхние дыхательные пути, не вызывая воспаление легких у заразившихся инфекцией.
Эксперт: омикрон-штамм вызывает достаточно легкое течение болезни
Главный тренер "Крыльев Советов" поделился эмоциями от начала сборов в Турции, а также рассказал о планах и возможных трансферах.
Игорь Осинькин: У нас прекрасные условия на сборах
Цены не будут отличаться от поездки на обычном такси.
Беспилотное такси начнет работать в Москве с февраля
К утру понедельника должны быть прочищены подходы к школам, детским садам и другим учреждениям соцсферы. 
Владимир Василенко провел штаб по борьбе со снегопадом
В ночь на 19 января православные начнут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение Господне.
Крещенские купания: правила безопасного поведения на водных объектах
Если должник не погасит задолженность, иномарка будет реализована, а вырученные средства пойдут в счет оплаты долга за причинение морального вреда. 
У самарца арестовали спорткар в счет неоплаченной задолженности
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.77
1.2
EUR 86.89
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
С сегодняшнего дня и все выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Владимир Василенко провел штаб по борьбе со снегопадом

15 января 2022 16:45
192
К утру понедельника должны быть прочищены подходы к школам, детским садам и другим учреждениям соцсферы. 

По прогнозам синоптиков, снегопад с перерывами продлится ещё несколько дней. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. На расчистке УДС минувшей ночью было задействовано 279 ед.техники, 117 уборщиков. Во дворах трудятся 2735 дворников. Активно проводится вывоз снега - за сутки полигоны приняли свыше 5 тысяч тонн.
 
В ходе заседания штаба Владимир Василенко поставил задачи районным администрациям координировать работу на местах - контролировать выход техники и дворников обслуживающих компаний, служб благоустройства и подрядных организаций. 
 
В первую очередь акцент делается на расчистку подъездных путей к медучреждениям. К утру понедельника должны быть прочищены подходы к школам, детским садам и другим учреждениям соцсферы. 
 
Днем 15 января только на уборке УДС планируется задействовать 151 ед.техники и 180 уборщиков. Кроме того, расчистку от снега ведут на дворовых территориях, общественных пространствах.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

15 января 2022 20:27
Шалунова Галина Васильевна
Когда прилет техника в частный сектор поселка Мехзавод? Улицы Гидроузловская, Совхозная, Рабочая, Новокузнецкая и т.д. Это 10 000 жителей. Не чистили дороги не разу после снегопадов. Утром дозвонилась до Департамента ГХ и Э, оставила заявку. Никаких изменений. Сидим в сугробах, вычищаем свои дворы и прилегающие участки дорог, но проехать невозможно, не разъехаться. Когда о нас вспомнят? Где ваша закупленная техника?
15 января 2022 19:42
Виталий
Какие уборщики, какие 240 единиц техники у нас в Куйбышевском районе ничего не чищено.
В центре внимания
Дмитрий Азаров передал в музей cамарского военно-исторического музея ЦВО новый экспонат
15 января 2022  11:54
Дмитрий Азаров передал в музей cамарского военно-исторического музея ЦВО новый экспонат
341
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 января 2022  13:19
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
548
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
14 января 2022  10:30
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
923
В интеллектуальных соревнованиях на знание истории родного края приняли участие команды из всех 37 муниципальных образований области.
13 января 2022  21:56
Дмитрий Азаров поздравил победителей квиза, посвященного Дню Самарской губернии
639
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
13 января 2022  13:09
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
702
Весь список