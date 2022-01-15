Владимир Василенко провел штаб по борьбе со снегопадом

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По прогнозам синоптиков, снегопад с перерывами продлится ещё несколько дней. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. На расчистке УДС минувшей ночью было задействовано 279 ед.техники, 117 уборщиков. Во дворах трудятся 2735 дворников. Активно проводится вывоз снега - за сутки полигоны приняли свыше 5 тысяч тонн.



В ходе заседания штаба Владимир Василенко поставил задачи районным администрациям координировать работу на местах - контролировать выход техники и дворников обслуживающих компаний, служб благоустройства и подрядных организаций.



В первую очередь акцент делается на расчистку подъездных путей к медучреждениям. К утру понедельника должны быть прочищены подходы к школам, детским садам и другим учреждениям соцсферы.



Днем 15 января только на уборке УДС планируется задействовать 151 ед.техники и 180 уборщиков. Кроме того, расчистку от снега ведут на дворовых территориях, общественных пространствах.

Фото: администрация Самары