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Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции

14 августа 2021 20:21
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Самолет Бе-200 тушил пожары в Турции.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200, тушившего пожары в Турции, сообщает пресс-служба Кремля.

"Российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике. Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", - заявил Путин.

Также Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Турции Тайипу Эрдогану.

"Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну. Потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжелый час", – заявил Путин.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что около трех часов дня при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров, они погибли. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре.

Теги:  самолет Бе-200 крушение Турция

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