Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности

35

Владимир Путин своим указом установил 8 июля как День семьи, любви и верности, сообщает РИА Новости.

"В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля", — говорится в документе.

Указ вступил в силу в день подписания, его текст опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Русская православная церковь ежегодно отмечает 8 июля день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Их история любви описана в древнерусской "Повести о Петре и Февронии Муромских".

Молодожены в этот день стремятся заключить брак. Так, по информации управления ЗАГС Москвы, около тысячи пар в столице в этом году выбрали 8 июля для свадьбы.

Фото: ТАСС