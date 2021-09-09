Владимир Путин поддержал присвоение Сызрани почетного звания Города трудовой доблести

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Еще одному городу Самарской области присвоено звание Города трудовой доблести.

Об этом стало известно сегодня, 9 сентября, во время заседания Российского организационного комитета «Победа» под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Сызрань сыграла в Великой Победе особую роль. В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы 11 крупных предприятий. Город снабжал армию всем необходимым: вооружением, боеприпасами, продовольствием, обмундированием. Первые оборонные изделия для фронта были выпущены уже в начале декабря 1941 года, в разгар битвы за Москву. 22 июля 1942-го первые цистерны с бензином, произведенным в Сызрани, были направлены на Сталинградский фронт. В рекордные сроки была построена железнодорожная линия Свияжск - Ульяновск - Сызрань - Сталинград. В 1944 году местное отделение Куйбышевской ж/д занимало одно из ведущих мест в стране по количеству поездов, отправлению грузов фронту и народному хозяйству.

«Из Сызрани в Поволжье для бойцов собрали и доставили 25 тысяч теплых вещей, изготовили 41 миллион снарядов», - отметил Президент.

Заключения историков, учёных представил глава Российской академии наук Александр Сергеев. «Предприятия небольшого Волжского города Сызрань были дважды в годы войны награждены орденами. Основной продукцией этих предприятий были снаряды», - сообщил он.

Немало обращений от жителей региона поступало по поводу присвоения городу Сызрани звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». И в июле 2021 года по инициативе Губернатора Самарской области, Дмитрия Азарова был дан старт сбору подписей за присвоение Сызрани этого почетного звания. Инициативу единогласно поддержали ведущие общественные организации губернии – Общественная палата Самарской области, Федерация профсоюзов, Самарский Союз молодежи, Союз женщин Самарской области, Союз ветеранов, ОНФ, движение «Волонтеры Победы», «Молодая Гвардия Единой России».

В результате за присвоение городу Сызрани почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» было собрано более 490 000 подписей.

«Это почти в три раза превышает численность населения Сызрани. И конечно, это многое значит. Сегодня мы сильны своей сплоченностью, патриотизмом, уважением к истории родной земли и нашей великой Родины – России!», - отметил Губернатор в своем обращении к землякам по случаю присвоения городу почетного звания.

Указ о присвоении городам почетного звания будет подписан в ближайшее время. Наряду с Сызранью звание города трудовой доблести получат Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово.

«Рад поздравить с присвоением этого почётного звания жителей двенадцати городов России – крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой Победы», - подчеркнул Президент.

Из 12 городов 3 относятся к Приволжскому Федеральному округу. С присвоением почетного звания Сызрани жителей города и всего Самарского региона поздравил Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров: «В составе городов трудовой обрасти Дзержинск Нижегородской области, Сызрань Самарскоцй области и Лысьва Пермского края. Я поздравляю эти города, руководителей этих регионов – Нижегородской, Самарской области, Пермского края и всех нас с этим замечательным событием».

Во время заседания Российского организационного комитета «Победа» на прямую связь с Москвой из Самары вышел первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрей Турчак.

«Сегодня мы работаем в Самаре – в городе, которому одному из первых было присвоено это почетное звание. Сегодня здесь в рамках партийного проекта «Историческая память» мы вместе с руководством Почты России провели торжественную церемонию гашения почтовой марки «Город трудовой доблести – Самара», - сообщил Андрей Турчак.

Напомним, в прошлом году, в год 75-летия Великой Победы, Год памяти и славы ознаменовался важнейшим событием в истории Самарской области: в числе 20-ти российских городов Самаре (Куйбышеву) было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

С инициативой о присвоении Самаре звания «Город трудовой доблести» к Губернатору Дмитрию Азарову обратились ветераны. 28 января 2020 года Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных организаций, на которой предложил поддержать эту инициативу.

Более 700 тысяч подписей было собрано тогда за присвоение этого почетного звания Самаре, Запасной столице в годы Великой Отечественной войны. Первыми свои подписи поставили Герой Советского Союза Владимир Чудайкин и Андрей Турчак.

Решение о присвоении Самаре звания «Город трудовой доблести» было принято 2 июля 2020 года.

«Мы с радостью и благодарностью восприняли решение высокой комиссии, Президента страны о присвоении этого высокого звания, - сказал Губернатор. – И сегодня мы так же переживали. Мы собирали подписи, и люди вдохновились этой работой. Это действительно стало объединяющим проектом, объединяющей идеей не только для жителей Сызрани, но и для многих жителей Самарской области».

Уже 3 июля 2020 года был дан старт общественному голосованию по выбору места установки памятной стелы в честь присвоения Самаре почетного звания. 1 мая текущего года на Аллее трудовой славы в Самаре - на месте будущего памятного знака - установлен закладной гранитный камень. Торжественное открытие стелы планируется 7 ноября 2021 года.

Фото: пресс-служба облправительства