Владельцев смартфонов предупредили об опасности USB-портов в общественных местах

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При подключении смартфона к USB-портам в общественных местах, пользователь подвергается риску хакерской атаки. Об этом заявил техдиректор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.

«Когда пользователь подключает к ним [USB-портам] свой смартфон, возникает риск, что мошенники установят вам вредоносные программы», — сообщил Илья Казаков в беседе с RT. По его словам, с помощью вредоносных ПО мошенники могут своровать личные данные пользователя, такие как историю браузера или пароли.

Техдиректор подчеркнул, что человек должен насторожиться в том случае, если зарядка запрашивает разрешения на сопряжения с телефоном. Казаков отметил, что человеку следует внимательно относиться и к стойкам зарядки, и к портам, к которым можно подключить USB-кабель, поскольку USB-накопитель в таких кабелях подвержен хакерскому воздействию. Техдиректор добавил, что обновление системы и установка надежного антивируса могут помочь в защите от хакеров, пишет Ура.ру.