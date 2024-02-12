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Владельцев «слегка» кусачих собак просят наказывать по-настоящему

12 февраля 2024 13:07
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Владельцев «слегка» кусачих собак просят наказывать по-настоящему

Летом прошлого года депутаты Госдумы заполнили пробел в законодательстве и ввели ответственность для владельцев животных, которые «немного» кого-то покусали. Речь о штрафах для нерадивых хозяев, если нападение животного не нанесло тяжкого вреда здоровью и не привело к гибели человека. Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь, проанализировав практику за полгода, пришел к выводу, что норма не работает, все остаются безнаказанными. Он предлагает это исправить, пишет Парламентская газета.


Если нападение собаки на человека закачивается трагически, то, исследуя все обстоятельства, правоохранительные органы возбуждают дела по статьям 118 и 119 Уголовного кодекса. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности наказывается штрафом для владельца животного до 80 тысяч рублей. А за причинение смерти по неосторожности можно получить до двух лет колонии.

Но если все не так страшно и нанесенные питомцем раны не опасны, то есть относятся к классу средней или легкой тяжести, то это уже административная ответственность для хозяина. Но до прошлого лета конкретных наказаний за такие «легкие» покусы не было. Среди новаций от 13 июня прошлого года есть новая статья 8.52 КоАП, в пункте 3 которой устанавливается ответственность за ненадлежащее обращение с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. За это полагается штраф. Для граждан — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей и для юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

В этом же законе есть еще одна статья — 23.96, по которой рассматривать такие административные дела должны региональные органы власти, осуществляющие госконтроль (надзор) в области обращения с животными. В Петербурге это, например, Управление ветеринарии городской администрации.

Депутат Андрей Рябоконь обнаружил, что схема не работает: «Если собака напала на кого-то и покусала, люди автоматически и по привычке идут в полицию. Пока они зафиксируют травмы, обратясь в медицинские организации, пока полиция исследует все обстоятельства и исключит уголовный состав происшествия, пока передаст материалы для возбуждения административного дела управлению ветеринарии, проходит много времени. А срок давности по административным делам — три месяца», — пояснил парламентарий.

Он запросил статистику в петербургском ведомстве. Там сообщили, что с лета, когда вступил в силу закон, и до 30 ноября в управление ветеринарии на рассмотрение поступило всего три таких дела. Два из них были прекращены из-за истечения трехмесячного срока с момента инцидента.
Депутат считает, что всем будет проще, если такие административные дела будет рассматривать полиция. Он предложил дополнить статью 23.3 КоАП пунктами, по которым дела рассматривают органы внутренних дел, штрафами для хозяев, животные которых «слегка» кого-то покусали или «немного» испортили чье-то имущество.

«По федеральной статистике Роспотребнадзора, в 2022 году в медицинские организации из-за укусов собак обратились более 228 тысяч человек, за 10 месяцев 2023 года — 211 тысяч человек. Отдельной статистики по Петербургу нет, но очевидно, что это не три случая за полгода. Совсем недавно, в октябре, на женщину на Ольховой улице напал чей-то амстафф. На помощь пришел проходивший мимо мужчина. Отбиться удалось, но руки и женщине, и мужчине собака покусала. А в начале ноября в Шушарах полицейский, приехавший по вызову, во время задержания кого-то пострадал от пса, который вцепился ему в ногу. Серьезных травм ему животное не нанесло, но и наказания за своенравность собаки никто не понес. И это я не говорю про случаи, когда собаки нападают на детей. И даже если они слегка поцарапают ребенка, происшествие может очень сильно напугать. Неотвратимость наказания даже за, казалось бы, незначительные последствия недосмотра за животным заставит хозяев быть внимательнее», — аргументировал депутат.

В Госдуме считают такие изменения допустимыми. Депутат Николай Валуев согласился, что это упростило бы процедуру привлечения к ответственности нерадивых хозяев: «Действительно, необходимо быстрее рассматривать такую инициативу. Первый шаг сделали летом и ликвидировали пробел в законодательстве. Но нужно еще и сделать так, чтобы норма закона работала на практике. Принятие изменений может решить проблему трехмесячного срока давности по административным делам такого рода».

 

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