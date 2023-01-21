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В Калужской области спасли около 100 голодных кошек, находившихся в закрытой квартире

21 января 2023 18:29
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Квартиру вскрыли по решению суда после жалоб соседей.

В городе Обнинске Калужской области спасли около 100 голодных кошек, находившихся взаперти в однокомнатной квартире жилого дома, пишут "Известия" со ссылкой на издание Kp40.

Квартиру вскрыли по решению суда после жалоб соседей. Они рассказали, что в помещении площадью 12 кв. м находилось около 100 кошек. Хозяйка — женщина 40 лет — живет в другом месте, но периодически навещает питомцев. Однако за их здоровьем и гигиеной она не следила. Соседи жаловались на постоянный запах в подъезде.

Врач ветеринарной клиники города рассказала изданию, что половине животных требуется лечение. Более того, в квартире нашлись даже новорожденные котята.

Никаких лотков в квартире не оказалось — кошки ходили в туалет на пеленку, разложенную на диване.

На данный момент волонтеры и ветеринары пытаются найти новых хозяев для кошек.

 

Фото:   ru.freepik.com

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