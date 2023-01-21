В Калужской области спасли около 100 голодных кошек, находившихся в закрытой квартире

129

В городе Обнинске Калужской области спасли около 100 голодных кошек, находившихся взаперти в однокомнатной квартире жилого дома, пишут "Известия" со ссылкой на издание Kp40.

Квартиру вскрыли по решению суда после жалоб соседей. Они рассказали, что в помещении площадью 12 кв. м находилось около 100 кошек. Хозяйка — женщина 40 лет — живет в другом месте, но периодически навещает питомцев. Однако за их здоровьем и гигиеной она не следила. Соседи жаловались на постоянный запах в подъезде.

Врач ветеринарной клиники города рассказала изданию, что половине животных требуется лечение. Более того, в квартире нашлись даже новорожденные котята.

Никаких лотков в квартире не оказалось — кошки ходили в туалет на пеленку, разложенную на диване.

На данный момент волонтеры и ветеринары пытаются найти новых хозяев для кошек.

Фото: ru.freepik.com