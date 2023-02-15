В Историческом парке Самары пройдет мастер-класс «Стоп-кадр» или кинематографический стиль в фотографии

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Продолжает свою работу выставка авторских работ участников Фотообъединения областного Союза журналистов «ФотоГрани».



В рамках фотовыставки 18 февраля в 15:00 Историческом парке пройдет мастер-класс «Стоп-кадр» или кинематографический стиль в фотографии. Приемы. Цвет. Символы. Вдохновение работами Андрея Тарковского, Ингмара Бергмана, Жана-Пьера Жёне, Стивена Спилберга и другими».



Профессиональный фотограф Елена Фомина расскажет о том, какие композиционные приемы можно позаимствовать из фильмов, а также про кинематографический цвет, законы драматургии, символы.



Вход свободный, сообщает пресс-служба Исторического парка.

Фото: Исторический парк