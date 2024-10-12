В Историческом парке Самары откроется выставки Дмитрия Мантрова «Дорогами художника»

172

15 октября в 17:00 в Историческом парке состоится открытие персональной выставки Дмитрия Мантрова «Дорогами художника». (0+)



Автор выставки - Дмитрий Мантров - председатель Самарского регионального отделения Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств - АИАП ЮНЕСКО. Участник множества персональных и коллективных выставок, всероссийских и международных пленэров, благотворительных акций.

Стихи Дмитрия дважды вошли в альманах, издаваемый Самарской Гуманитарной академией, а также были включены в репертуар театра слова Клары Саркисян и вошли в книгу Саркисян К. Б. «Лето синих стрекоз».

Работы художника находятся в музейных собраниях , корпоративных и частных коллекциях в России и за рубежом.



На выставке вы увидите работы, написанные в разных уголках земли: на Урале , в Жигулёвском заповеднике, Соловецких островах, Голландии, Индии, Чечне и других местах, куда судьба приводила художника в разные периоды его жизни. Художник предлагает зрителю вместе с ним пройти по камням Белого моря, постоять на берегу реки Чусовой, Ла Манша и Волги, где ему довелось побывать с этюдником и запечатлеть свои переживания на холсте.



Вход бесплатный, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка.

Фото: freepik.com