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В Историческом парке Самары откроется выставки Дмитрия Мантрова «Дорогами художника»

12 октября 2024 15:15
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На выставке вы увидите работы, написанные в разных уголках земли: на Урале , в Жигулёвском заповеднике, Соловецких островах, Голландии, Индии, Чечне и других местах.

15 октября в 17:00 в Историческом парке состоится открытие персональной выставки Дмитрия Мантрова «Дорогами художника». (0+)

Автор выставки - Дмитрий Мантров - председатель Самарского регионального отделения Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств - АИАП ЮНЕСКО. Участник множества персональных и коллективных выставок, всероссийских и международных пленэров, благотворительных акций.

Стихи Дмитрия дважды вошли в альманах, издаваемый Самарской Гуманитарной академией, а также были включены в репертуар театра слова Клары Саркисян и вошли в книгу Саркисян К. Б. «Лето синих стрекоз».
Работы художника находятся в музейных собраниях , корпоративных и частных коллекциях в России и за рубежом.

На выставке вы увидите работы, написанные в разных уголках земли: на Урале , в Жигулёвском заповеднике, Соловецких островах, Голландии, Индии, Чечне и других местах, куда судьба приводила художника в разные периоды его жизни. Художник предлагает зрителю вместе с ним пройти по камням Белого моря, постоять на берегу реки Чусовой, Ла Манша и Волги, где ему довелось побывать с этюдником и запечатлеть свои переживания на холсте.

Вход бесплатный, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

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