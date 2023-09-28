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Штаб отслеживает динамику изменений, оперативно решает текущие и стратегические вопросы и координирует работу на местах.
Виктор Кудряшов провел заседание областного штаба по газификации
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Виктор Кудряшов провел заседание областного штаба по газификации

28 сентября 2023 15:45
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Штаб отслеживает динамику изменений, оперативно решает текущие и стратегические вопросы и координирует работу на местах.

Более 13,8 тысяч договоров на подключение к газу заключено с жителями Самарской области в рамках программы социальной догазификации.

28 сентября 2023 года в Правительстве Самарской области состоялось заседание регионального штаба по газификации, которое провел врио первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. В заседании штаба приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, газораспределительных организаций, главы муниципальных образований области.

Областной штаб по газификации собирается на регулярной основе с целью контроля реализации программы социальной газификации в Самарской области. Штаб отслеживает динамику изменений, оперативно решает текущие и стратегические вопросы и координирует работу на местах. Программа социальной газификации, позволяющая собственникам домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, бесплатно подвести газ до границ земельного участка, стартовала в нашей стране по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина.

Для участия в программе собственнику необходимо подтвердить право собственности на землю и дом, а также учесть, что проведение газа в границах участка и подключение оборудования нужно будет оплатить самостоятельно. Организовать процесс подключения помогают муниципальные власти, областным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства составлен рейтинг муниципальных образований по готовности домовладений к приему газа. На территориях, где наблюдается отставание, сосредоточат особое внимание.

Важно, что для льготных категорий, а таких в нашем регионе более двадцати, на приобретение газового оборудования и строительства внутридомовых газовых сетей предусмотрена социальная выплата. В этом году ее размер составляет 169 тысяч рублей, и эта сумма, по словам представителей газораспределительных организаций, покрывает все необходимые расходы. По решению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова действие льготной программы продлено до 2025 года. Право на получение льготы, в том числе, имеют инвалиды, многодетные, участники ВОВ, участники СВО и члены их семей.

Участники совещания обсудили исполнение графика догазификации в регионе за 9 месяцев текущего года. Врио заместителя председателя Правительства Самарской области Александр Мордвинов рассказал, что количество заключенных договоров к концу сентября превысило 13,8 тысяч, выполнено порядка 3,9 тысяч подключений домовладений к газу. Есть проблемные моменты – наличие просроченных договоров, работу по которым необходимо ускорить. Также Виктор Кудряшов поручил выявить договоры, не исполненные в связи с изменением обстоятельств заявителя.

Заявки на подключение домовладений к газу продолжают принимать. Всего на сегодняшний день, по словам Ивана Аветисяна, председателя правления ООО «СВГК» - регионального оператора догазификации, поступило уже более 15 тысяч заявок.

Подать заявку на подключение к газу можно на сайте единого оператора газификации connectgas.ru, через портал «Госуслуги», в личном кабинете на сайте регионального оператора https://lk.svgk.ru/login, а также в многофункциональных центрах и в центрах обслуживания потребителей газораспределительных организаций. Кроме свидетельства на право собственности, от заявителя потребуется только паспорт и СНИЛС.

 «Значительно выросла активность жителей региона, желающих воспользоваться возможностью бесплатного проведения «голубого топлива» до границ участка. Количество заявок за последние месяцы серьезно увеличилось. Возросло и число заключенных договоров, так как удалось сократить время на обработку поступающих заявок. Кроме того, есть хорошая динамика по исполнению работ до границ земельного участка. Что касается фактических подключений к газу, здесь по-прежнему актуальна совместная работа муниципалитетов, поселений с заявителями, синхронизация планов по вводу индивидуального  жилья с работой газораспределительных организаций по подведению газа к участку», -  заключил Виктор Кудряшов.

 

Фото:   ru.freepik.com

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