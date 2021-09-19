Виктор Сойфер: все желающие могут наблюдать за выборами в ситуационных центрах

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Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер отметил прозрачность нынешних выборов и открытость процедуры. По его словам, все желающие могут наблюдать за процессом голосования на больших мониторах.

Виктор Сойфер сообщил, что за два прошедших дня голосования и за минувшие часы 19 сентября на избирательных участках не зафиксировали серьезных нарушений. По его словам, жалобы от людей поступали, но они касаются в основном технических вопросов. Он уточнил:

- Поступали жалобы на технические недостатки, например, люди говорили, что в кабинках освещение слабовато. Я сам с этим столкнулся. Об этом сообщили в Избирком, и все быстро исправили. Освещение стало нормальным. Поступают много сообщений отовсюду. Но они являются следствием либо незнания людьми законов, либо подозрением на вбросы.

Виктор Сойфер подчеркнул, что каждое сообщение о вбросах тщательно проверяют – реагируют и на письменные обращения граждан, и на посты в интернете. Однако, проверки показывают, что серьезных нарушений нет. Как сказал Сойфер, в этом может убедиться, любой желающий. В Самарской области в пунктах наблюдения установлены 60 больших мониторов, где можно в режиме реального времени видеть, как проходит голосование.

- Могу сказать, что любой человек может стать наблюдателем у таких мониторов, достаточно предъявить паспорт или права.

Фото: Самарский университет