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Виктор Кудряшов в Тольятти проинспектировал ход реализации регионального проекта «Чистая страна»

20 сентября 2023 15:33
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В Тольятти в рамках национального проекта «Экология» проводится рекультивация двух крупных объектов накопленного вреда.

19 сентября 2023 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил с рабочей поездкой г.о. Тольятти. Глава областного кабмина проинспектировал ход реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Инертные отходы на территории стихийной свалки напротив завода АВТОВАЗ накапливались с 70-х годов прошлого века, за это время здесь собралось много загрязняющих веществ 3-5 классов опасности, всего объем отходов составил 2,3 млн. кубических метров. Приказом Минприроды России объект был включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

О реализации мероприятий по рекультивации рассказал министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов: «С апреля 2022 года в рамках нацпроекта на территории свалки площадью 21,9 гектаров проводится рекультивация. Процесс рекультивации таких объектов довольно сложный и длительный, подразделяется на три этапа. К настоящему времени на объекте полностью выполнен подготовительный этап работ – устройство въездов и дорог на рекультивируемых участках, расчистка территории, обеспечение необходимыми зданиями и энергетическими ресурсами - водой, электроэнергией, связью».

Летом приступили ко второму важному этапу – технологическому. К нему относится так называемая оптимизация техногенного ландшафта, в том числе формирование свалочного грунта, уплотнение формируемых ярусов, вывоз излишков свалочного грунта. Как рассказал представитель подрядной организации, были сложности с уплотнением подстилающего слоя из песка, но решение удалось найти, и эта работа уже завершена. Сегодня, как полагается по технологии, на полигоне устраивают слой гидроизоляции из специальной мембраны и укрывной слой из неплодородного грунта. Останется нанести на рекультивируемую территорию плодородный растительный грунт, толщиной около 20 см, и технологический этап будет завершен. Впереди – собственно биологический этап, когда в почву внесут удобрения, займутся культивацией растительного слоя, подберут и засеют многолетние травы.

Южнее завода ОАО «АвтоВАЗагрегат» проводится рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района. Как и на предыдущем объекте, рекультивация здесь ведется в рамках в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» и в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2025 годы и на период до 2030 года».
Площадь объекта 25,7 гектаров, объем отходов порядка 1,9 млн. куб. м. В настоящее время здесь завершаются работы технологического этапа, и уже в следующем году на месте земель бывшей свалки восстановят озеленение. Далее предстоит трехлетнее наблюдение за рекультивацией.

«Везде, где действуют национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, нам есть, что показать. В данном случае почти миллиард рублей выделен на ликвидацию свалок на двух огромных полигонах, – говорит глава г.о.Тольятти Николай Ренц. – Фактически заканчиваем рекультивацию, скоро здесь будет плодородный слой, а затем засеянные поля».

«Сегодня мы увидели промежуточный результат реализации нацпроекта «Экология» – завершается ликвидация стихийных свалок, которые накапливались десятилетиями и приносили немало проблем. Сегодня благодаря национальному проекту нам удаётся эти свалки рекультивировать. Уже на следующий год здесь будет зеленеть трава. Теперь муниципалитету предстоит решить, как эти площади использовать дальше. Есть идеи площадку напротив АвтоВАЗа использовать для строительства картинг-центра или разместить там дополнительные площади музея им. Сахарова, либо использовать как-то по-другому. Сам факт, что эти земли будут возвращены в хозяйственный оборот, будут приносить пользу, – один из главных результатов той работы, которую мы сегодня ведем», – заключил Виктор Кудряшов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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