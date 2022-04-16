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Виктор Кудряшов: в субботниках принимают участие активные, неравнодушные люди

16 апреля 2022 15:38
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Виктор Кудряшов принял участие в традиционных весенних работах на Самарской набережной.

В Самарской области продолжается месячник по благоустройству. Субботники, в которых наряду с работниками муниципальных служб благоустройства принимают участие все желающие, в этом году проходят в три этапа.
Первая волна – Гагаринский субботник состоялся 9 апреля. Только в областном центре в нем приняли участие более 20 тысяч человек: сотрудники городской и районных администраций, муниципальных предприятий, управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, работники промышленных предприятий, объектов потребительского рынка, учреждений социальной сферы.

16 апреля привести в порядок дворы, улицы и общественные пространства в Самарской области вышли 40 тысяч человек: сотрудники Правительства Самарской области, работники министерств и ведомств, местных администраций, представители общественных организаций, Российские студенческие отряды и все желающие. Принял участие в традиционных весенних работах на Самарской набережной первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

«Основной субботник состоится через неделю, 23 апреля. Но уже сегодня несколько тысяч человек вышли на уборку своих городов, поселков, деревень. Радует, что у нас так много неравнодушных, активных людей. Жители региона хотят видеть территории чистыми, благоустроенными, красивыми. Начинается сезон ремонта и строительства дорог. Мы планируем привести в порядок большое количество дворовых территорий, общественных пространств. Но все начинается с этого дня, с субботника, когда мы сами показываем свою заинтересованность в том, чтобы мир вокруг становился опрятнее, чище и, наверное, добрее. Важно, что в эти дни приоритет отдается уборке мест, где расположены монументы, посвященные Великой Победе. До 9 мая мы должны завершить все работы, чтобы достойно встретить праздник, священный для каждого гражданина России», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

 

Фото:   правительство СО

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