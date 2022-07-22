Виктор Кудряшов: считаю недопустимым, когда вложенные бюджетные средства не дают результата

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В четверг, 21 июля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов начал свой рабочий день с посещения Нефтегорского района Самарской области, где осмотрел ряд строящихся объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы. Глава регионального кабмина оценил ход работ и обсудил с министром энергетики и ЖКХ региона Александром Мордвиновым, главой района Александром Баландиным и руководством подрядных организаций вопросы исполнения графика строительства и сроки завершения объектов.

Только в одном муниципальном районе Самарской области, Нефтегорском, в рамках федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», включенных в национальный проект «Экология», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, ведется строительство нескольких объектов: очистных канализационных сооружений, дождевой канализации Нефтегорска, системы водоснабжения районного центра (водозабор в селе «Ветлянка»), подающий центральный водопровод в селе Кулешовка. Всего же в Самарском регионе, в соответствии с планами нацроекта, в текущем году идут работы на 11 крупных очистных сооружениях и на 13 объектах водоснабжения.

В первую очередь комиссия посетила городские очистные сооружения. Ввод объекта в эксплуатацию позволит сократить долю загрязненных сточных вод на 5 475 тысяч кубических метров в год и повысит мощность сооружений.

Одновременно с реконструкцией канализационных очистных сооружений в Нефтегорске началось строительство дождевой канализации. От Самарской области была подготовлена соответствующая заявка, которая получила одобрение федерального центра.

Сегодня работы ведутся на нескольких участках одновременно, для того чтобы завершить объект в запланированный срок. Строители трудятся над созданием резервуара для ливневых стоков на 4 тысячи кубических метров. Отстойник большой вместимости необходим для усреднения содержания загрязняющих сточные воды веществ и осуществления первого этапа очистки. Отсюда воды по трубам будут направлены в очистные сооружения, где их ожидает дополнительная обработка. Только после этого они попадут в реку.

На объекте работают более 50 человек, задействовано более 20 единиц техники. Строительные работы здесь идут по графику, убедился председатель Правительства.

«Абсолютно уникальным для райцентров Самарской области на сегодняшний день является проект по дождевой канализации, который позволит существенно улучшить уровень благоустройства в районном центре в Нефтегорске. Это даст возможность развивать жилищное строительство и в принципе повысит комфортность проживания для всех граждан», – отметил Виктор Кудряшов.

Строительство новых объектов инфраструктуры в райцентре и Нефтегорском районе – логичное продолжение преобразований, связанных с реализацией национальных проектов и областных программ. Несколько лет назад в центре Нефтегорска благодаря губернаторской программе «СОдействие» появился новый благоустроенный парк Победы, в прошлом году нацпроект «Жилье и городская среда» дал жизнь новой прогулочной зоне – парку Молодежный. В планах городских властей – расширение парковой зоны и создание детского городка.

С 2021 году в Нефтегорском районе началась активная стадия работ по возведению Ветлянского артезианского водозабора и организации системы водоснабжения микрорайона «Е». Это поможет обеспечить чистой питьевой водой более 10 тысяч жителей. Работы идут благодаря федеральному проекту «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Водозабор располагается на левом склоне оврага Ветлянка-1. Реализация проекта идет полным ходом. Это строительство и благоустройство самого объекта, устройство центрального водовода до Нефтегорска, прокладка воздушной линии электропередачи.

На территории водозабора будут размещены 17 скважин с выкидными линиями и центральным пультом управления насосными станциями. Также планируется смонтировать два подземных резервуара чистой воды ёмкостью по тысяче кубических метров каждый. Помимо этого, на объекте появятся здание насосной станции с технологическим оборудованием, станция обеззараживания питьевой воды, а также трансформаторная подстанция. Отдельно обустроят КПП с системой видеонаблюдения и административно-бытовой блок.

Виктор Кудряшов посетил Нефтегорскую центральную районную больницу. Здесь идет реконструкция пристроя к больнице, по сути строится еще одно полноценное здание поликлиники. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Строительство пристроя началось еще в 2008 году, однако затем оно было заморожено; работы возобновились в 2021-м, при этом проект был существенно скорректирован. Пристрой будет соединен с действующей больницей, на трех этажах разместятся детское отделение, женская консультация и стоматология. Для детей на первом этаже предполагается оборудовать игровую комнату и зону ожидания. В настоящее время на объекте выполняются работы по внутренней отделке, установке дверей на входные группы, монтажу вентиляции и слаботочных систем. Уже полностью заменена кровля здания, подведено электричество, произведена внутренняя развязка инженерных коммуникаций. Кроме того, к зданию подведена вода, а канализационная и отопительная системы уже запущены в работу. Нефтегорская больница многопрофильная и единственная в области, которая обслуживает население сразу двух муниципальных районов – Нефтегорского и Алексеевского. К ней прикреплено 36 тысяч человек.

Не обошли вниманием и проблемы: в первую очередь, это кадровый голод в медицине. Этот вопрос муниципальные власти решают, участвуя в региональной программе «Земский доктор». На целевом обучении района в Самарском медуниверситете сегодня состоят 32 специалиста, которых с нетерпением ждут в Нефтегорске. Медикам помогут обзавестись жильем и выплатят «подъемные».

Отдельные проблемы требуют привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Нуждается в ремонте входная группа поликлиники, регистратура основного здания, требуется дополнительное оборудование для увеличения мощности котельной. Председатель областного Правительства поручил подготовить заявки на финансирование решения этих вопросов из областного бюджета, которые будут рассмотрены в ближайшее время.

Виктор Кудряшов положительно оценил ход строительства и реконструкции объектов. «Работы идут достаточно активными темпами. Конечно, есть определенные сложности, но я уверен, что работа будет активно продолжаться. Очень радует тот факт, что мы сдвинули с мертвой точки и уже в этом году завершим работу по достройке двух долгостроев. Это здание поликлиники в Нефтегорске, которое было заморожено еще с 2008 года, и Ветлянский водозабор, который обеспечит чистой артезианской водой почти 10 тысяч жителей района. Он начинал строиться в 2002 году и тоже был заброшен. Но в этом году мы завершим работы, и люди получат возможность использовать чистую воду, которая соответствует всем нормам. Это не только Нефтегорск, но и целый ряд сел, которые будут подключены к этому водозабору. У нас в регионе работает комиссия по незавершенным объектам строительства. Мы системно занимаемся вопросами допроектирования и достройки очень многих объектов. Я считаю недопустимым, когда вложенные бюджетные средства не дают результата. Мы поправляем ошибки прошлых лет, когда завершаем эти объекты», – заключил председатель областного Правительства.