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Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам оформления прав собственности введённых в эксплуатацию объектов

21 марта 2023 17:48
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В настоящее время категория объектов, введенных в эксплуатацию, по которым не зарегистрировано право собственности, сократилась до 17.

Сегодня, 21 марта 2023 года, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам оформления прав собственности введённых в эксплуатацию объектов и передачи их балансодержателям. В совещании приняли участие руководители и представители профильных министерств и главы муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.

Вопросами завершения строительства недостроенных по разным причинам объектов в Самарском регионе занимаются на системной основе. С 2019 года действует созданная по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова областная межведомственная комиссия по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства. За время работы комиссии число недостроев удалось существенно уменьшить.

«За четыре года у нас объемы незавершенки сократились в два с половиной раза – это достаточно большой объем, – отмечает Виктор Кудряшов. – Мы активно занимаемся достройкой объектов, многие из них уже введены в эксплуатацию, и сейчас идет процесс оформления на них прав собственности. По многим другим объектам и эта процедура уже завершена, в ближайшее время они будут переданы балансодержателям».

Ранее на комиссии по незавершенному строительству были даны поручения главным распорядителям бюджетных средств организовать работу по оформлению прав собственности на объекты, которые были введены в эксплуатацию, но до настоящего времени право собственности Самарской области или муниципального образования на них не зарегистрировано. На совещании под председательством первого вице-губернатора сделали акцент на работе по оформлению права собственности на объекты, введенные в эксплуатацию до начала 2023 года.

Ежеквартально областное министерство строительства, исходя из представленных отчетов профильных министерств, ведомств и муниципальных образований региона, делает сводный отчет по динамике сокращения объемов незавершенного строительства Самарской области. В настоящее время категория объектов, введенных в эксплуатацию, по которым не зарегистрировано право собственности, сократилась до 17.

Например, в рамках застройки жилого района в сельском поселении Лопатино велось строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением, сейчас эти объекты переданы на баланс сельского поселения.

Отдельно остановились на объектах, по которым частично или полностью отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки, в связи с чем объекты не поставлены на кадастровый учет, право собственности не зарегистрировано. В таких случаях направляется обращение в суд за регистрацией права собственности Самарской области в судебном порядке.
Также на совещании обсудили текущую ситуацию по передаче будущим балансодержателям введенных в эксплуатацию объектов, по которым право собственности уже оформлено. Детально рассмотрели каждый объект, уверенная динамика наблюдается и здесь.

Так, по введенным в конце прошлого года объектам, коллектору дождевой канализации «Орлов Овраг» (1 этап) и лыжероллерной трассе для УСЦ «Чайка», право собственности на которые в настоящее время зарегистрировано, есть замечания. Они устраняются в рабочем порядке. Объекты планируется передать балансодержателям уже во 2 квартале текущего года.

«Мы выделяем субсидии, соответственно, должны получить результат. И это не просто введенные в эксплуатацию объекты, но оформленные и переданные балансодержателю. Поставить точку здесь необходимо главным распорядителям бюджетных средств», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

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