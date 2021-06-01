Виктор Кудряшов  представил депутатам губдумы отчет о работе Правительства Самарской области за минувший год

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Депутатам Самарской Губернской Думы представлен доклад о работе Правительства Самарской области в 2020 году





1 июня состоялось заседание Самарской Губернской Думы, на котором председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов представил депутатам регионального парламента отчет о деятельности Правительства Самарской области за минувший год. Доклад о результатах работы Правительства представляется в Думу ежегодно, в соответствии с Уставом Самарской области.

«Вы наверняка помните, что, когда в конце апреля прошлого года я выступал перед вами с отчетом о работе Правительства за предыдущий период, пандемия уже набирала обороты и становилось очевидным, что она серьезно повлияет и на здоровье граждан и на процессы, происходящие в экономике и социальной сфере. Действительно, прошедший год был исключительно непростым. Пандемия стала серьезным вызовом и испытанием для всего мира, нашей страны и нашего региона. Поэтому Губернатору Самарской области, правительству региона необходимо было принимать оперативные и выверенные решения, чтобы удержать региональную экономику от падения, поддержать трудовые коллективы, предприятия и, конечно, наиболее нуждающихся в помощи жителей области», - отметил глава регионального кабмина в начале выступления.

Однако благодаря слаженной, конструктивной работе Правительства и депутатского корпуса удалось избежать негативных сценариев развития ситуации.

«Нам удалось локализовать экономический кризис в отдельных отраслях и не допустить его распространения на все сферы жизнедеятельности. Благодаря своевременным и взвешенным решениям по предоставлению федеральных и региональных мер поддержки экономика Самарской области пострадала меньше, чем оценивалось нами в начале эпидемии. Мы удержали планку в 1,6 трлн. рублей по валовому региональному продукту. В сопоставимых ценах он снизился на 4,3%, это лучше прогнозных значений весны 2020 года», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Председатель Правительства рассказал о мерах поддержки промышленности региона в период пандемии. 23 предприятия Самарской области были включены в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Объем полученных федеральных субсидий и льготных займов на пополнение оборотных средств превысил 6,5 млрд.руб.

По итогам года, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг превысил 1,5 трлн. рублей.

Были оказаны беспрецедентные меры поддержки автопрому и отрасли производства автокомпонентов. Это позволило переломить ситуацию в автомобилестроении, которая на пике кризиса понесла значительные потери.

По итогам года, доля автомобилей марки LADA в общих розничных продажах на российском рынке увеличилась до 21,5%, а снижение объема продаж составило около 5%, это намного ниже, чем в Европе.

Ряд отраслей промышленного производства продемонстрировали рост: производство пищевых продуктов (105,4%), металлургия (103%), производство резиновых и пластмассовых изделий (102,9%), лекарственных средств (118,2%), машин и оборудования (109,3%), строительных материалов (102%), одежды (130,6%).

Различные меры поддержки в 2020 году были оказаны 85 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей региона. Они получили в совокупности около 35,9 млрд. руб. из федерального и регионального бюджетов в виде субсидий и льготных кредитов.

По поручению Губернатора Самаркой области на 640 млн. руб. был увеличен уставный капитал Гарантийного фонда Самарской области, что позволило разработать и реализовать новые программы поддержки на льготных условиях.

На региональном уровне для всех субъектов малого бизнеса были продлены сроки уплаты налоговых платежей. Снижена ставка по УСН для ряда пострадавших отраслей на 2020 год.

«В результате предпринимаемых мер, несмотря на сложнейшие условия для малого бизнеса, численность занятых в этой сфере с учетом самозанятых (а их на сегодняшний день уже более 57 тысяч) не только не сократилась, но и увеличилась на 7,5%. Сегодня в малом бизнесе работают 533 тысячи человек, это 31,8% экономически активного населения региона», - отметил глава областного Правительства.

Значительные усилия были направлены на борьбу с безработицей. В мероприятиях по программам поддержки занятости (это и переобучение, и временные, общественные работы, и оказание активной помощи в трудоустройстве) в 2020 году приняли участие более 110 тыс. человек. Трудоустроено за год при содействии службы занятости населения 45 тыс. граждан, обратившихся с целью поиска подходящей работы.

В службе занятости на сегодняшний день зарегистрировано 24,6 тыс. человек, уровень официальной безработицы снизился до 1,47%. При этом количество вакансий составляет 44,5 тыс. единиц. То есть сегодня в среднем на 55 безработных имеется 100 вакансий.

В настоящее время перед Правительством региона стоит задача довести уровень зарегистрированной безработицы до 0,8% от экономически активного населения, то есть вернуться к докризисным значениям.

В непростой период пандемии Губернатор региона Дмитрий Азаров и Правительство области продолжили усилия по развитию инвестиционной привлекательности региона. Руководство региона разработало и реализовало большой комплекс мер по формированию благоприятных условий по реализации инвестпроектов.

«Результатами этой работы стало признание особой экономической зоны «Тольятти» одной из трех лучших особых экономических зон России, ТОСЭР «Тольятти» - лидером по количеству резидентов, включенных в федеральный реестр, а региона - абсолютным лидером в сфере развития ГЧП среди всех территорий опережающего развития», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Особое внимание в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции Правительство уделяло мерам социальной поддержки граждан.

Из средств федерального и областного бюджетов нуждающимся жителям региона предоставлялись 124 меры социальной поддержки, получателями которых стали более 1 млн. человек (осуществлено более 2 млн. выплат). Объем денежных средств на их реализацию составил 26,1 млрд. рублей, что на 46,6% больше, чем в 2019 году.

Безусловным приоритетом в работе Правительства стала борьба за здоровье людей. Был создан и начал активную работу штаб по противодействию с распространением инфекции. «В 33 медицинских организациях было развернуто 6788 специализированных коек, обеспечено их оснащение системами подачи кислорода, закуплено более 8,7 тыс. единиц оборудования, организована работа по масштабному тестированию в 16 специализированных лабораториях, обеспечена работа обсерваторов в Самаре, Тольятти и Кинель-Черкасском районе», - сообщил председатель Правительства..

Только из областного бюджета было выделено более 3,2 млрд. руб. на закупку лекарств, средств индивидуальной защиты, защитных костюмов, организацию проживания и питания работников ковид-госпиталей и учреждений социального профиля, работающим в режиме карантина, на материальную поддержку врачей, увеличение количества бригад скорой и неотложной помощи.

Несмотря на то, что в течение всего прошлого года максимум усилий Правительства был сосредоточен на защите жителей региона от новой инфекции, работа по развитию социальной сферы, повышению качества жизни людей не остановилась. Регион выполнил абсолютное большинство целевых показателей национальных проектов, продолжалась реализация планов, озвученных в Послании Президента РФ и Губернатора Самарской области.

В 2020 году было завершено строительство новой детской поликлиники в Сызрани, возведено 32 фельдшерско-акушерских пункта (планировали 23) и 3 офиса врача общей практики, открыто 3 центра амбулаторной онкологической помощи. Новым оборудованием были оснащены медицинские организации, оказывающие помощь в борьбе с онкологическими заболеваниями, 4 региональных сосудистых центра и 5 первичных сосудистых отделений.

В 2020 году было открыто 14 детских (а всего за три последних года – 40), начали работу сразу три новые школы: две в Самаре и одна в Приволжье. В текущем году будут введены еще 2 школы – на 5 просеке в Самаре и в Новокуйбышевске. За 2020 год был создан и оснащен еще 21 мини-технопарк. Новые возможности для школьников, проживающих в сельской местности и малых городах, появились благодаря открытию 42 центров гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».

Многое сделано для развития жилищно-коммунального хозяйства региона. В 2020 году за счет средств областного бюджета завершены работы по техническому перевооружению четырех котельных (с.п. Большая Глушица м.р. Большглушицкий, с. Побельск и Савруха м.р. Похвистневский, с. Утевка м.р. Нефтегорский), построены еще три котельные (п. Октябрьский м.р. Кинельский, г. Похвистнево, м.р. Клявлинский) и 1,25 км тепловых сетей. Произведен капитальный ремонт центральной теплосети протяженностью 4,14 км, оказана финансовая поддержка 17 муниципальным образованиям по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения.

За счет всех источников финансирования было построено (реконструировано) около 170 км сетей (тепло- и водоснабжения). Такой объем перекладки сетей выполнен впервые за много лет.

В 2020 году ведены в эксплуатацию мусоросортировочные комплексы в Красноярском, Кинельском, Волжском и Сергиевском районах, увеличена мощность существующего мусоросортировочного комплекса в Сызрани. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, увеличилась до 32,16% при плане 13,2%.

В рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» введены в эксплуатацию канализационные очистные сооружения в Жигулевске, в селе Богатырь (г.о. Жигулевск), в Октябрьске, очистные сооружения канализации и станция ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод (2-я очередь) в Сызрани. Снижение сброса загрязненных сточных вод составит 14640 тыс. куб. м.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» за год было благоустроено 157 общественных территорий и 323 дворовых территории (при плановых показателях 141 и 272 территории соответственно), полностью реализованы 4 проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 2019 года в Кинеле, Отрадном, Сызрани и Жигулевске. В 2020 году победителями конкурса стали проекты Нефтегорска, Кинеля и Октябрьска. В текущем году регион планирует благоустроить 163 общественных пространства и 307 дворов, а также подать заявки на конкурс еще по 6 проектам благоустройства в малых городах.

«Самарская область стала одним из лидеров в стране по исполнению показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках работ по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры обеспечен ввод 463,9 км отремонтированных и построенных автомобильных дорог (100% от плановых значений), а также 16 мостовых сооружений», - продолжил премьер регионального Правительства.

Продолжается строительство сразу трех важных мостов через реки Самарского региона. Завершен I этап строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару. Ведутся работы по II этапу строительства. Полным ходом идет работа по возведению мостовых переходов через реку Волгу и реку Сок.

В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2020 году местным бюджетам направлено 4,35 млрд. рублей. За счет данных средств в 2020 году в муниципальных образованиях отремонтировано 243,6 км дорог.

«Хочу еще раз поблагодарить депутатов за совместную плодотворную работу, в результате которой нам удалось взять ситуацию под контроль, выстоять в особенно сложный период. Впереди еще много работы, в своем Послании Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров обозначил ряд ключевых задач, которые мы должны выполнить в полном объеме в достаточно сжатые сроки. Именно наша совместная работа приведет к восстановлению темпов экономического роста, улучшению качества жизни каждого жителя Самарской области. Уверен, что это является главной целью всех, кто находится в этом зале», - завершил Виктор Кудряшов.

По окончании доклада депутаты Самарской Губернской Думы обратились к Председателю регионального Правительства с вопросами. Марина Сидухина спросила, достаточно ли у региона ресурсов, чтобы противостоять инфекции. Александр Степанов поднял вопрос строительства обводной дороги вокруг Самары, Геннадий Говорков – ремонта дорог в Тольятти. Алексей Степанов поинтересовался перспективами строительства школы в 18-м квартале Автограда. На все вопросы депутаты получили развернутые ответы и пояснения.

Итоги работы областного Правительства в 2020 году прокомментировал председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников:

«Мы видим, что Правительство региона работает в режиме 24 на 7, включая субботу и воскресенье. Рассматриваются сложные ситуации, принимаются меры, в том числе финансового, организационного характера. Все социальные обязательства Правительства и Законодательного собрания перед жителями нашего региона выполнены. Это очень важно. Правительство и лично Губернатор Самарской области контролировали ситуацию, сработали лучше, чем можно было ожидать. Справились с задачей».

Усилия исполнительной власти региона по противодействию распространения инфекции, социальной поддержке и развитию социальной сферы оценила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина:

«Большая часть доклада Виктора Владиславовича, председателя Правительства, была посвящена работе кабинета министров под председательством нашего Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова по принятию всех необходимых мер, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. И я могу сказать, что Правительству это удалось. Сегодня мы слышали цифры по развитию (я не ошибаюсь – не по стагнации, а по развитию) промышленного комплекса, и по привлечению инвестиций в регион. Видна огромная комплексная стабильная планомерная работа по развитию региона. И это не может не радовать. Ни одна мера социальной поддержки не была приостановлена, наоборот, был расширен круг получателей, мер социальной поддержки. Очевидно, что в своей работе Правительство во главу угла ставит человека с его нуждами и потребностями».

Совместную работу по исполнению планов по совершенствованию сферы ЖКХ, решению вопросов экологии оценил Председатель комитета Самарской Губернской Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Андрей Кислов: «Год был сложный, в первую очередь, в связи с пандемией. Дополнительные средства выделяли на борьбу с новой инфекцией. Хочу сказать, что, по моему мнению, Правительство достойно справилось с ситуацией. По всем основным показателям мы не просели, а кое-где даже их перевыполнили. В целом Правительство отработало без паники, достойно, спокойно, выполнив все те задачи, которые были поставлены перед регионом в этом непростом году».

Свою оценку деятельности исполнительной власти региона в текущем году дал Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Живайкин: «Слаженная работа всех ветвей власти, которую возглавил Д.И. Азаров, она позволила не только сохранить, выполнить социальные обязательства перед жителями Самарской области, но еще и взять дополнительную нагрузку. Уверен, что вместе с Правительством нам удастся сделать еще гораздо больше. В докладе Виктора Владиславовича очень всё подробно было рассказано, и абсолютное большинство депутатов отчет Правительства одобрило и желает Правительству в этом году новых успехов на благо жителей Самарской области».

Особый акцент на показателях экономического развития области в своем комментарии сделал председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной политике Габибулла Хасаев.

«На моей памяти это был наиболее емкий по содержанию, информационно насыщенный и предельно объективный доклад. Благодаря своевременно принятым и, как оказалось, эффективным мерам область в 2020 году имела результаты лучше, чем прогнозировалось.

Взять такой показатель, как валовый региональный продукт. Естественно, везде он снизился. Но у нас он снизился меньше, чем в других субъектах ПФО, и в меньших объемах, чем прогнозировалось. Это очень важно. Потому что это ключевой показатель, характеризующий результативность всего воспроизводственного процесса нашей экономики.

Важно, что, несмотря на то, что областной бюджет не дополучил 5 млрд плановых доходов, все социальные обязательства область выполнила. Выполнила благодаря не только в результате экономической деятельности на территории Самарской области, но и благодаря тому, что руководству области удалось получить внимание федерального центра. Один показатель – если в 2019 году объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета составил 26,1 млрд. рублей, то в 2020 году – 63,2 млрд. рублей».

Прокомментировали отчет о работе Правительства и представители общественных объединений. Президент Союза работодателей региона Алексей Гусев отметил:

«Ситуация 2020 года складывалась очень непросто, но она была бы хуже, если бы взаимодействие Правительства Самарской области, с одной стороны, и промышленников и предпринимателей, с другой, давало бы сбои. К счастью, это не произошло. Как известно трудности и глобальные вызовы сплачивают, что мы наблюдали и продолжаем наблюдать до настоящего времени. Пандемия нанесла ощутимый удар по промышленному потенциалу, предприятиям малого и среднего бизнеса. Тем не менее, многие наши предприятия смогли удержать свои позиции под контролем. Безусловно, этому способствовала поддержка регионального Правительства».