В ИК-26 УФСИН СО поступило швейное оборудование

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В рамках взаимодействия между уголовно-исполнительной системой региона и правительством Самарской области, некоммерческой организацией «Волонтеры победы» осуществлена поставка швейного оборудования в ИК-26 УФСИН России по Самарской области.

Правительство губернии выделило на эти цели около полутора миллионов рублей.

Как подчеркнул заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Александр Лепилин, — оказанная мера государственной поддержки позволит дополнительно привлечь к оплачиваемому труду 76 осужденных, что в свою очередь поспособствует увеличить объем производства швейной продукции для федеральных органов исполнительной, государственной и муниципальной власти, коммерческих структур, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО