VIII Межнациональный телекиноконкурс «Родные тропы» начал приём заявок

129

Межнациональный телекиноконкурс «Родные тропы» проводит Московский дом национальностей при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и ФГБУ «Дом народов России». В 2024 году он состоится в восьмой раз.

Целями конкурса являются: сплочение и единение жителей России, как многонационального государства посредством изучения и популяризации культур, традиций и истории населяющих ее народов; общение и обмен опытом профессионалов в области кино и телевидения.



Победителей определят в четырех номинациях игрового короткометражного кино, документального кино и телевидения:

- Дружба народов и межнациональное единство;

- Семья и семейные отношения;

- Патриотизм и любовь к Родине;

- Коренные народы России;

- Этнотуризм родного края (партнерская номинация ФГБУ «Дом народов России»).



Отдельно принимаются работы во внеконкурсную анимационную программу, по тематике соответствующие любой заявленной номинации. Лучший фильм этой программы получит специальный приз. Анимация в 2024 году будет впервые представлена на «Родных тропах».

В конкурс принимаются работы 2022-2024гг.



Отборочный этап конкурса пройдет с 6 августа по 15 октября 2024 года.

Положение о Конкурсе и заявка на участие: https://cloud.mail.ru/public/RZdG/RiMdxUmug



Финал телекиноконкурса «Родные тропы» пройдет в Московском доме национальностей со 2 по 6 декабря 2024 года.

В финал пройдут 50 конкурсных работ.

Расходы по проезду, проживанию и питанию финалистов берут на себя организаторы Конкурса.



Участников телекиноконкурса ждёт насыщенная образовательная и просветительская программа: мастер-классы мэтров российского кино и телевидения, творческие лаборатории, показы и разборы творческих работ, круглые столы, творческие встречи, экскурсии и многое другое.

Фото: freepik.com