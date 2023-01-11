Ветеринар рассказал, с какими собаками опасно выходить на мороз

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Ветеринар, главный врач станции по борьбе с болезнями животных в Сызрани Алексей Романов в разговоре с изданием «КТВ-Луч» поделился, как правильно выгуливать питомцев в морозы. По словам специалиста, низкую температуру воздуха плохо переносят собаки, у которых нет густой шерсти.

«Крупные собаки неплохо переносят холод по своей природе. А вот карманные собачки могут пострадать. Особенно опасно переохлаждение для животных, у которых отсутствует густая шерсть», — уточнил он.

Романов предупредил, что собакам с коротким подшёрстком нельзя выходить на улицу в холодную погоду без комбинезона. Также он рекомендовал держать собак декоративных пород большую часть прогулки на руках.

Ветеринар призвал смазывать подушечки лап специальным препаратом на основе парафина для того, чтобы избежать обморожения, пишет ОСН.