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Ветераны труда Самарской области продолжают получать ЕДВ

3 февраля 2025 16:28
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Теперь выплаты предоставляются как работающим, так и не работающим ветеранам, а также тем, у кого пенсия превышает размер 33013 руб.

С 1 января 2025 года по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева возобновлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда. Теперь выплаты предоставляются как работающим, так и не работающим ветеранам, а также тем, у кого пенсия превышает размер 33013 руб.

Выплаты были возобновлены в автоматизированном порядке на основании сведений, имеющихся в информационной базе данных министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Жительница Куйбышевского района Самары Ирина Владимировна Бородина более 40 лет проработала на одном из крупнейших местных предприятий. Получила статус ветерана труда региона. А будучи на пенсии решила открыть свое дело в сфере торговли. И, поскольку она под критерии нуждаемости не подходила, то выплаты как ветерану труда ей были приостановлены. И вот, по решению главы региона Вячеслава Федорищева, с января 2025 года, Ирина Владимировна начала получать ЕДВ вновь. Выплата была рассчитана и назначена в автоматизированном режиме.

«Я решила написать, и мне ответили. Пришло письмо, что с 1 января я снова буду получать выплату, как ветеран труда. Не пришлось даже подавать заявление. Спасибо!», - говорит Ирина Владимировна.

Гражданам, которым звание «Ветеран труда» было присвоено, а выплата ранее не назначалась из-за соответствующих критериев нуждаемости, необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства или в электронном виде на suprema63.ru. Заявление можно подать в течение 6 месяцев (с января по июнь 2025 года), на его основании будет назначена выплата (денежные средства будут предоставлены с января 2025 года вне зависимости от даты подачи заявления). Органы социальной защиты населения уже организована работа по приему от граждан соответствующих заявлений.

«Эта выплата составит для ветеранов труда Самарской области 917 рублей, а для ветеранов труда федерального значения 970 рублей. Для того чтобы эту выплату оформить тем, кто не получал ее ранее, есть два варианта - либо прийти в управление соцзащиты по месту жительству, либо подать заявление в электронном виде через супрема63ру», - пояснил Александр Федоров, руководитель управления социальной защиты населения по Куйбышевскому району г. Самары.

В Самарской области в 2024 году ежемесячные денежные выплаты получали более 342,7 тысяч ветеранов труда. Теперь эти выплаты стали доступны еще для более чем 25 тысяч жителей региона.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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