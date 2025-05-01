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Ветераны и участники Великой Отечественной войны могут получить доплату к пенсии в мае в честь 80-летия Победы. Об этом рассказал агентству «Прайм» профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Лица, проработавшие во время войны не менее шести месяцев, а также награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ и бывшие совершеннолетние узники концлагерей, тюрем и гетто получат по 55 тысяч рублей.

В свою очередь, юбилейную выплату в 80 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Согласно указу главы РФ Владимира Путина, на выплату могут претендовать вдовы или вдовцы умерших инвалидов и участников войны.

Сафонов заверил, что матпомощь начислят без каких-либо заявлений. Помимо этого, российские регионы смогут назначать свои дополнительные выплаты. Как уточнялось ранее, в некоторых частях РФ эти выплаты значительно превосходят сумму общероссийской поддержки, а в некоторых они ограничиваются 5000 рублями. В частности, проживающие в Москве участники Великой Отечественной войны получат от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории, пишет Лента.