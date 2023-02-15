Ветераны Афганистана поделились воспоминаниями с молодыми полицейскими региона

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В Самарской области прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Важно помнить о тех, кто связан с этим нелегким периодом в истории нашего государства.

В преддверии знаменательной даты представитель общественного совета при УМВД России по г. Тольятти руководитель Военно-исторического клуба «Патриоты» Сергей Аввакумов организовал встречу стажеров по должность сотрудников полиции с ветеранами военных действий в Афганистане. Майор милиции в отставке Сергей Вишневский рассказал присутствующим об условиях прохождения службы в Афганистане, поделился своими впечатлениями об особенностях военных лет, о трудностях, с которыми пришлось столкнуться. О своих воспоминаниях с молодыми людьми поделился майор, офицер запаса ВВС России, летчик 1 класса, ветеран боевых действий в Республике Афганистан, ликвидатор аварии на ЧАЭС, участник ликвидации последствий землетрясения и спасения людей в Армении в 1988 году Петр Кудашкин. В качестве командира вертолета он совершал боевые вылеты в Афганистан, за что награжден двумя орденами Красной Звезды. Вместе с ветеранами стажеры и полицейские рассматривали фотографии, перечитывали военные письма, задавали вопросы об особенностях той войны.

Стажеры по должности сотрудников полиции вместе с действующими полицейскими выразили благодарность ветеранам за познавательную беседу и переданный опыт, а общественник Сергей Аввакумов вручил участникам встречи памятные подарки.

Начальник МО МВД России «Похвистневский» полковник полиции Юра Алекян вместе с заместителем председателя общественного совета при территориальном ОВД Гаптельхамитом Асылгареевым провели встречу молодых сотрудников с ветераном МВД – ветераном боевых действий майором милиции в отставке Александром Никитиным, который сразу после прохождения службы в Афганистане продолжил служить в Похвистневском ГОВД. Александр Никитин рассказал, что в декабре 1979 года советские войска были введены в Афганистан. Первыми на аэродроме Баграм, в 50 км к северу от Кабула, высадились части 105-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии. За девять лет, в ходе военных действий в Афганистане, Советская армия понесла самые большие потери со времен Великой Отечественной войны. Свыше 14 тысяч солдат погибли, шесть тысяч скончались от ран и болезней. «Самым тяжёлым на войне был первый год, - отметил майор милиции в отставке, - он был без права переписки с родными и близкими. В последствии министр обороны СССР Дмитрий Фёдорович Устинов ввёл полевую почту». Вместе с ветераном молодые сотрудники рассматривали сохраненную повестку в армию, фотографии, задавали вопросы. На мероприятии также присутствовал ветеран МВД – подполковник юстиции в отставке Александр Сучков, который проходил службу в 1973-1976 гг. на Черноморском флоте ВМФ.

В завершение встречи Гаптельхамит Асылгареев отметил: «Нельзя забывать о ветеранах и инвалидах войны, солдатских вдовах, детях героев. Ведь они являются главными хранителями светлой памяти о погибших, не понаслышке и не из книг знают достоверную картину событий. Память - это не только сохранение прошлого, но и забота о будущем». В свою очередь, молодые сотрудники поблагодарили гостей за интересную встречу и сфотографировались на память.