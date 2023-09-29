Ветеранами клуба «Крылья Советов» встретились на футбольном поле с осужденными ИК-3 УФСИН СО

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Состоялся футбольный матч между осужденными ИК-3 УФСИН России по Самарской области и ветеранами клуба «Крылья Советов».

В составе ветеранской сборной были именитые футболисты. К примеру, Рустям Фахрудинов, отыгравший 96 матчей и забивший 33 гола. Василий Мазур – 88 матчей, Владимир Миридонов – 129 матчей, Равиль Валиев – 290 матчей и 51 гол.

Тренер команды ветеранов – Валерьян Панфилов. Этот знаменитый футболист участвовал в 441 игре и 54 раза поразил ворота соперников.

После товарищеского матча ветераны подарили исправительному учреждению комплекты футбольной формы и мяч с автографами ветеранов, а от колонии они получили картину с изображением эмблем клуба и модель самолета с символикой «Крылья Советов», сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО