Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле губернатора Самарской области.
Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и улицы Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения
Пять идей для семейного досуга.
Начинаются школьные каникулы
Сергей Измалков является заслуженным врачом РФ и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, а также Губернской премии.
Президент Самарской областной ассоциации врачей награждён Орденом Союза медицинского сообщества "За верность долгу» I степени
Обновленные правила позволяют гражданам использовать для заселения в отели дополнительные документы.
Правительство России упрощает правила заселения в гостиницы
Ранее жители  многоквартирного двухэтажного дома обратились с замечаниями по его содержанию и прилегающей к нему территории, в том числе детской и контейнерной площадок.
Глава Куйбышевского района Самары встретился с жителями поселка Кирзавод
Сейчас Сергей работает инструктором клуба по боевой подготовке клуба «Пересвет».
Ветеран СВО из Самары Сергей Бокояров: «Приобщать молодежь к спорту – жизненно важная задача»
Почти половина действующих спортсменов не имеют четкого плана после ухода из спорта, притом что пик профессиональной карьеры во многих видах скоротечен.
На форуме «Россия – спортивная держава» расскажут, зачем чемпионам получать образование параллельно со спортивной карьерой 
Должность начальника ЦПК по собственному желанию покидает Максим Харламов, он руководил центром с 2021 года.
Самарский космонавт Олег Кононенко возглавит ЦПК
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Ветеран СВО из Самары Сергей Бокояров: «Приобщать молодежь к спорту – жизненно важная задача»

1 ноября 2025 18:13

1 ноября 2025 18:13
174
Сейчас Сергей работает инструктором клуба по боевой подготовке клуба «Пересвет».

7 ноября в областной столице пройдет традиционный Парад Памяти. Главная тема в этом году – «Герои спорта на войне». Член Ассоциации ветеранов СВО Самары, инструктор клуба по боевой подготовке «Пересвет» и куратор военно-патриотического проекта «Учусь у героев Отчизну беречь» Сергей Бокояров отмечает: регулярные занятия спортом и знание тактической медицины важны не только на передовой, но и в повседневной жизни.

Сейчас Сергей Валерьевич – кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» – работает инструктором клуба по боевой подготовке клуба «Пересвет». Он приобщает детей и подростков к занятиям спортом и вспоминает, что его путь к хорошей физической форме начался в раннем детстве.

«Когда в 1972 году я поступил в первый класс самарской школы № 25, то сразу же пошел на спортивную гимнастику, легкую атлетику, а в шестом классе сосредоточился на фехтовании. Я занимался им профессионально и дорос до звания кандидата в мастера спорта СССР по фехтованию, участвовал в финале чемпионата Советского Союза по этому виду спорта», – рассказывает Сергей Бокояров. 

После окончания школы Сергей поступил на факультет физического воспитания в Самарский государственный социально-педагогический университет. После службы в армии перевелся на заочное обучение и начал карьеру тренера – преподавал фехтование. Позже он попробовал себя в бизнесе, но с началом СВО отправился на фронт добровольцем: сражался в составе добровольческого отряда БАРС-3 на Запорожском направлении.

«Я отправился «за ленту» в 57 лет – это довольно солидный возраст, и спортивная подготовка очень помогала в выполнении поставленных задач, давала необходимую выносливость и скорость, – подчеркнул Сергей Бокояров. – Уверен, что приобщать молодежь к спорту, рассказывать о его значении в жизни человека, о том, как физическая подготовка влияет на качество жизни – жизненно важная задача, которая перед нами стоит».

После возвращения домой ветеран СВО продолжает заниматься спортом, играет в баскетбол, старается больше ходить и реже садиться за руль.

Сегодня Сергей Валерьевич работает инструктором клуба единоборств «Пересвет» – он открыл свои двери в феврале этого года, а среди почетных гостей первого открытого урока был глава города Самара Иван Носков. В рамках программы по военно-патриотическому воспитанию «Учусь у героев Отчизну беречь» в клубе проходят занятия по рукопашному бою, боксу, стрельбе из лука, преподается тактическая медицина, основы рекогносцировки и тактики. 

В ближайших планах ветерана Сергея Бокоярова – участие в работе кадетской школы «Александриец» на базе областного Дома офицеров, где будут проходить занятия по спортивной подготовке, тактике и истории.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле губернатора Самарской области.
01 ноября 2025, 20:30
Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и улицы Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения
Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле губернатора Самарской области. Благоустройство
127
Пять идей для семейного досуга.
01 ноября 2025, 19:31
Начинаются школьные каникулы
Пять идей для семейного досуга. Общество
169
Сергей Измалков является заслуженным врачом РФ и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, а также Губернской премии.
01 ноября 2025, 19:10
Президент Самарской областной ассоциации врачей награждён Орденом Союза медицинского сообщества "За верность долгу» I степени
Сергей Измалков является заслуженным врачом РФ и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, а также Губернской премии. Общество
250
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
213
31 октября 2025  11:54

В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
409
31 октября 2025  11:40

В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
661
30 октября 2025  13:39

Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
612
30 октября 2025  12:33

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
524
