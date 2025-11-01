Ветеран СВО из Самары Сергей Бокояров: «Приобщать молодежь к спорту – жизненно важная задача»

174

7 ноября в областной столице пройдет традиционный Парад Памяти. Главная тема в этом году – «Герои спорта на войне». Член Ассоциации ветеранов СВО Самары, инструктор клуба по боевой подготовке «Пересвет» и куратор военно-патриотического проекта «Учусь у героев Отчизну беречь» Сергей Бокояров отмечает: регулярные занятия спортом и знание тактической медицины важны не только на передовой, но и в повседневной жизни.



Сейчас Сергей Валерьевич – кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» – работает инструктором клуба по боевой подготовке клуба «Пересвет». Он приобщает детей и подростков к занятиям спортом и вспоминает, что его путь к хорошей физической форме начался в раннем детстве.



«Когда в 1972 году я поступил в первый класс самарской школы № 25, то сразу же пошел на спортивную гимнастику, легкую атлетику, а в шестом классе сосредоточился на фехтовании. Я занимался им профессионально и дорос до звания кандидата в мастера спорта СССР по фехтованию, участвовал в финале чемпионата Советского Союза по этому виду спорта», – рассказывает Сергей Бокояров.



После окончания школы Сергей поступил на факультет физического воспитания в Самарский государственный социально-педагогический университет. После службы в армии перевелся на заочное обучение и начал карьеру тренера – преподавал фехтование. Позже он попробовал себя в бизнесе, но с началом СВО отправился на фронт добровольцем: сражался в составе добровольческого отряда БАРС-3 на Запорожском направлении.



«Я отправился «за ленту» в 57 лет – это довольно солидный возраст, и спортивная подготовка очень помогала в выполнении поставленных задач, давала необходимую выносливость и скорость, – подчеркнул Сергей Бокояров. – Уверен, что приобщать молодежь к спорту, рассказывать о его значении в жизни человека, о том, как физическая подготовка влияет на качество жизни – жизненно важная задача, которая перед нами стоит».



После возвращения домой ветеран СВО продолжает заниматься спортом, играет в баскетбол, старается больше ходить и реже садиться за руль.



Сегодня Сергей Валерьевич работает инструктором клуба единоборств «Пересвет» – он открыл свои двери в феврале этого года, а среди почетных гостей первого открытого урока был глава города Самара Иван Носков. В рамках программы по военно-патриотическому воспитанию «Учусь у героев Отчизну беречь» в клубе проходят занятия по рукопашному бою, боксу, стрельбе из лука, преподается тактическая медицина, основы рекогносцировки и тактики.



В ближайших планах ветерана Сергея Бокоярова – участие в работе кадетской школы «Александриец» на базе областного Дома офицеров, где будут проходить занятия по спортивной подготовке, тактике и истории.

Фото: администрация Самары