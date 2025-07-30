Ветеран СВО Дмитрий Курташкин своей задачей считает патриотическое воспитание подрастающего поколения

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Для ветерана боевых действий Дмитрия Курташкина возвращение к мирной жизни после специальной военной операции было непростым: контузия, длительное лечение в госпитале и реабилитация. Раньше он занимался коммерческой деятельностью, теперь же главной своей задачей считает патриотическое воспитание подрастающего поколения. С начала 2025 года Дмитрий курирует юнармейский отряд «Союз» и преподает Основы безопасности и защиты Родины в самарской школе №26.



«Я видел развитие конфликта с самого его начала, еще в 2013-2015 годы, когда служил в 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде и принимал участие в возвращении Крыма. В 2022 году защищать Родину я ушел по собственному желанию, еще до начала мобилизации, прослужил «за ленточкой» более полутора лет. Занимался разведкой, выявлял укрепления и технику противника, работал с беспилотными летательными аппаратами. Все это меняет ценности на 180 градусов. Поэтому и сейчас, не имея возможности вернуться на фронт, не могу оставаться в стороне», - делится Дмитрий.



В этом году, который объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом Защитника Отечества, Дмитрий с юнармейцами принимал участие в Параде Победы на площади Куйбышева, его ребята несли вахту на посту №1, участвовали в «Зарнице 2.0». Вместе они плетут маскировочные сети, принимают участие в патриотических акциях, ближайшая - в день Воздушно-десантных войск. Совместно с Центром развития образования Дмитрий Константинович обучает детей и педагогов работе с БПЛА.



«Пойти в сферу образования меня заставило чувство патриотизма. Важно хоть немного повлиять на мировоззрение подрастающего поколения, приумножить в молодежи любовь к Родине, к своей земле. Откровенно скажу, что испытываю гордость за своих ребят, которые меняются на глазах, - делится Дмитрий. – Часто общаюсь с товарищами, с коллегами по Совету ветеранов СВО, многие из них делятся, что после возвращения особенно важным стало созидать, каждый день делать что-то, чтобы мир вокруг стал лучше. Мы едины в своем желании видеть Россию сильной, независимой и свободной».



Как рассказал Дмитрий, сегодня на его счету 26 прыжков с парашютом. Мечта ветерана боевых действий – со временем начать учить школьников и молодежь парашютному спорту.

Фото: администрация Самары